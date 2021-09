Helsinki naj bodo angleško govoreče mesto

Zanimivega predloga se je lotil župan Helsinkov Juhana Vartiainen, saj predlaga naj bodo Helsinki angleško govoreče mesto. Vzrok za to naj bi bilo predvsem dejstvo, da se veliko visoko usposobljenih in izobraženih tujcev izogiba finskemu glavnemu mestu zaradi težkega jezika – finščina ima, denimo, kar petnajst sklonov.



Na Finskem imajo sicer dva uradna jezika, finščino in švedščino, ki pa si nista nič sorodna. Mnoga tamkajšnja podjetja od svojih zaposlenih, ki prihajajo iz tujine, zahtevajo, da govorijo oba. Prav tako morajo znati oba jezika vsi, ki se želijo zaposliti v javni upravi.



To je po mnenju helsinškega župana povzročilo izjemno veliko pomanjkanje visoko izobraženih kadrov na številnih področjih. Ena od spodbud, kako jih privabiti, je, da Finska ponudi tujim delavcem in njihovim družinam možnost, da se za 90 dni preselijo v to državo in vidijo, ali jim življenje v njej ustreza, ter se šele potem preselijo za stalno. Tudi skoraj 40 odstotkov vseh tujih študentov zapusti državo v prvem letu po študiju. Za to se odločijo predvsem zaradi zapletene birokracije, visokih davkov in jezikovnih ovir.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: