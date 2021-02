Hrvaška izglasovala, Slovenija določila

Hrvaška radiotelevizija (HRT) se je odločila za veliko bolj demokratično izbiro predstavnika na 65. izboru za pesem Evrovizije v Rotterdamu kot Slovenija. V nasprotju z RTV Slovenija, kjer bodo še drugič stavili na lansko zmagovalko, gledalcem pa ne bodo dali možnosti sodelovanja pri izbiri sklade, so naši južni sosedje svojega zastopnika določili med 14 nastopajočimi na Dori 2021 v Opatiji.Žirija in občinstvo so bili enotni, da ima maja na Nizozemskem največ možnosti, ki je prepričljivo ugnala drugouvrščeno(na Eurosongu je že sodelovala leta 2016) in tretjo. »Vse, kar se mi dogaja, se mi zdi kot lepe sanje, v katere sem vložila veliko truda in ljubezni,« je po sobotni zmagi v Istri povedala 22-letna študentka angleškega jezika in književnosti ter zgodovine. Po poročanju Jutarnjega lista je Dalmatinka najprej opozorila hrvaško javnost nase v šovu talentov The Voice, kjer naj bi se najbolje počutila pri interpretaciji balad, milijonsko občinstvo na najbolj gledanem nešportnem dogodku na svetu pa bo poskušala h glasovanju pripraviti z občutno bolj plesnimi in modernejšimi toni. »Moja pesem Tick-Tock se močno razlikuje od tistega, s čimer sem se predstavljala doslej. Rekla bi, da je žanr ostal isti, ritem pa se je zelo spremenil,« je dejala. »Tick-Tock je močna pesem in moja osebna izkaznica v nadaljevanju kariere. Mislim, da imamo vse, jaz pa moram to izkoristiti in prenesti evrovizijskemu občinstvu.«Kljub prepričljivi zmagi pa nad izidom niso bili navdušeni vsi. Da je zadaj kuhinja – kako dolgočasni bi bili festivali brez zakulisne drame –, so prepričani Nina Kraljić in njeni privrženci. Nezadovoljna z drugim mestom je na facebooku popisala pritožbe svojih oboževalcev, češ da niso mogli glasovati za njeno etno balado Rijeka, jezna pa je bila tudi zaradi dejstva, da je morala nastopiti prva, saj naj bi imeli zlasti pri televotingu boljše možnosti tisti, ki nastopijo proti koncu. Albina je, za primerjavo, nastopila predzadnja. »Zgovorno je, da je težje zmagati na Dori kot na Eurosongu,« je zapisala 28-letna Nina Kraljić, ki se je s pesmijo Lighthouse na Evroviziji leta 2016 v Stockholmu uvrstila v finale, tam pa zasedla 23. mesto.A tudi pritožbe nad prirejenimi rezultati niso odvrnile pozornosti od zmagovalke. Albinina skladba, ki jo bo deloma odpela v angleščini, deloma v materinščini, sicer ni prva s takšnim naslovom v evrovizijski zgodovini. Leta 2014 se je v Københavnu s pesmijo Tick-Tock za zmago potegovala tudi Ukrajinkain v finalu osvojila šesto mesto. Delni odgovor, ali bo tako uspešna tudi Hrvatica, bomo dobili že v prvem polfinalnem večeru 18. maja, ko se bo za vstopnico v finale borilo 17 držav – tudi Slovenija z Ano Soklič.