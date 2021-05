Hudičev brivec iz Lahoreja

Bi svoje lase prepustili v roke nekomu z brenerjem? FOTO: Arif Ali/AFP

V frizerskih salonih po svetu se najdejo najrazličnejši pripomočki za obdelavo bolj ali manj bujnih lasišč strank. Vendar takšnih, kot jih ima v svojem salonuiz drugega največjega pakistanskega mesta Lahore na vzhodu te azijske države, verjetno nima nihče drug. Namesto škarij, glavnikov, brivnikov in podobnega Abas uporablja brenerje, mesarske sekire in zlomljeno steklo.Pakistan sicer velja za konservativno muslimansko državo, v kateri bi težko pričakovali, da bodo takšne novotarije naletele na dober odziv. A Lahore z več kot desetimi milijoni prebivalcev velja za najbolj svobodno, napredno in svetovljansko mesto v državi. Zato je Abasov salon vedno poln strank, željnih vse prej kot tradicionalnega striženja. Abas svoj postopek večinoma začenja tako, da z brenerjem stanjša lase, potem nadaljuje z mesarico. Če je treba, pa posamezne pramene obdela še s kosom razbitega stekla.»Razmišljal sem, kako bi pritegnil več strank,« pravi frizer iz Lahoreja; da je nekaj posebnega, kaže že z ekscentričnim obnašanjem in lastno pričesko v slogu norega znanstvenika. Svoj način striženja, ki ga izvaja od leta 2016, je najprej preizkušal na lasuljah. Ko ga je po kakšnem letu izpopolnil, se je preusmeril na prave lase. Pravi, da je bilo najprej treba odpraviti strah strank, potem pa se je odprlo. Njegov salon je zdaj poln tudi zato, ker so ga predstavili na televiziji in v pakistanskih modnih revijah.In kaj pravijo stranke? Menda so vse po vrsti navdušene. »Najprej sem bila kar precej prestrašena. Zdaj pa sem zelo zadovoljna, kako so videti moji lasje. Prav gotovo bom spet prišla k Abasu,« je povedala ena izmed njih. Druga je novinarjem francoske tiskovne agencije AFP, čeprav ji je frizer tanjšal lase z brenerjem, zatrdila, da se počuti sproščeno. Še ena pa je povedala, da je pri Abasu že tretjič. Mesarsko sekiro ima od škarij raje tudi zato, ker je opazila, da ji po Abasovi obdelavi lasje rastejo hitreje.Cena za takšno oblikovanje pričeske je 2000 pakistanskih rupij, kar znese približno 11 evrov. Zanimivo je, da Abas striženje z običajnimi pripomočki ceni na pol manj, ženskam pa zaradi ponavadi daljših las zaračuna dodatnih 500 rupij. Seveda ne počiva na lovorikah. »Vsak dan si poskušam izmisliti kakšen nov način, kako postriči lase.«