Intervju odpovedan zaradi naglavne rute

Medtem ko v Iranu potekajo protesti zaradi smrti 22-letne Mahse Amini, ki je umrla v policijskem priporu, potem ko so jo aretirali zaradi kršenja strogih islamskih pravil oblačenja, se je na drugi strani sveta, v New Yorku, novinarka medijske hiše CNN Christiane Amanpour pripravljala na dolgo načrtovani intervju z iranskim predsednikom Ebrahimom Raisijem. Ta se je v New Yorku udeležil generalne skupščine Združenih narodov in to bi bil zanj prvi intervju na ameriških tleh, potem ko je bil za predsednika Irana izvoljen lani poleti.

A iz intervjuja ni bilo nič. Predsednikov svetovalec je namreč slavni novinarki predlagal, naj nosi naglavno ruto. Ko je Amanpourjeva to »vljudno zavrnila«, je jasno povedal, da intervjuja ne bo. Po 40 minutah čakanja celotne ekipe je poudaril, da gre za vprašanje spoštovanja, glede na to, da gre za sveta meseca muharram in safar, in omenil tudi »situacijo v Iranu«.

»Tu v New Yorku ali kjer koli drugje me kaj takega nikoli ni prosil noben iranski predsednik in z vsakim od njih sem opravila intervjuje vse od leta 1995, bodisi v Iranu bodisi zunaj njega,« je Amanpourjeva dejala v četrtkovi oddaji CNN. Po twitterju pa je sporočila: »Smo v New Yorku, kjer ni zakona ali tradicije glede naglavnih rut.« Zahtevo iranske strani je označila kot »brez primere in nepričakovano«.

Pomemben trenutek

Christiane Amanpour je ena najbolj znanih svetovnih novinark in glavna zunanjepolitična komentatorka hiše CNN. Poročala je iz številnih kriznih žarišč, od Afganistana, Iraka do Somalije in Ruande, tudi iz obkoljenega Sarajeva. Odraščala je v iranski prestolnici Teheran in tekoče govori farsi. Med poročanjem iz Irana nosi naglavno ruto, da bi spoštovala lokalne zakone in običaje, »drugače ne bi mogla delovati kot novinarka«.

Iranski zakon zahteva, da vse ženske v javnosti nosijo pokrivalo in ohlapna oblačila. Pravilo je v Iranu uveljavljeno od islamske revolucije leta 1979 in je obvezno za vse ženske v državi – vključno s turisti in drugimi prišleki.

Amanpourjeva je nameravala predsednika spraševati o demonstracijah, vključno s številnimi incidenti, ko ženske zažigajo svoje hidžabe v znak protesta po smrti mlade ženske, pa tudi glede jedrskega sporazuma in podpore Irana Rusiji v Ukrajini. »Ker se protesti v Iranu nadaljujejo in ljudje umirajo, bi bil to pomemben trenutek, da bi govorila s predsednikom Raisijem,« je še sporočila na twitterju.

Ameriška voditeljica je kasneje objavila svojo sliko brez naglavne rute pred praznim stolom, kjer bi sedel iranski predsednik.