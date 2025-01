Ivanka je nosila kopijo

Na inavguracijskemu plesu, ki je sledil ustoličenju 47. predsednika ZDA, je najljubša hčerka novega predsednika Donalda Trumpa Ivanka Trump (43) navdušila v belo-črni kreaciji, ki pa ni bila izvirna. Takšno je v filmu Sabrina ob Humphreyju Bogartu leta 1954 nosila že Audrey Hepburn, obe pa so izdelali pri modni hiši Givenchy. Bela obleka brez naramnic ima oprijet steznik in razkošen spodnji del, dopolnjujejo pa jo zapleteni detajli, izdelani iz črne čipke. Hepburnova jo je v filmu nosila skupaj z belimi rokavicami, Ivanka Trump pa se je odločila za črne in za diamantni nakit.

Ivanka se z izbiro oblačil rada pokloni zlati dobi Hollywooda. Leta 2022 je na poroki sestre Tiffany na posestvu Mar-a-Lago nosila modro obleko oblikovalke Galie Lahav, ki je bila identična tisti, ki jo je Grace Kelly leta 1955 nosila v Hitchcockovem filmu Ujeti tatu. Kot v Voguu analizira Christian Allaire, politiki z oblačili pogosto izražajo svoja stališča. Tako se je nekdanja prva dama Jill Biden pogosto oblačila v rdečo, modro in belo, barve ZDA, medtem ko se mu zdi Ivankina izbira za inavguracijski ples zgrešena.

Ivanka Trump je zaplesala z možem Jaredom Kushnerjem. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Tiskovni predstavnik Bele hiše je dejal, da je bia hčerka Donalda Trumpa »počaščena in neverjetno hvaležna družini Arnault in ateljeju Givenchy, da so izdelali to mojstrovino, v kateri so ujeli izvirno umetnino, ki so jo poustvarili z izjemno rokodelsko spretnostjo«. Dodal je, da je Audrey Hepburn Ivanki v navdih in da se počuti izjemno privilegirana in hvaležna Givenchyju, ki je pomagal ustvariti ta trenutek.

Bernard Arnault, izvršni direktor luksuznega imperija LVMH, ki ima v lasti tudi Givenchy, je bil tudi med gosti na inavguraciji. Te se je udeležilo kar pet od desetih najpremožnejših zemljanov, Arnault pa na Forbesovem seznamu trenutno zaseda prvo mesto.