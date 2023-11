Ivanka Trump bo pričala na sojenju proti svojemu očetu

Na sojenju nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi poslovnih prevar bo prihodnji teden kot zadnja priča v New Yorku nastopila njegova najstarejša hči Ivanka Trump. Njeno prošnjo, da bi se pričanju izognila, je sodnik Arthur Engoron zavrnil prejšnji teden. Na vrsti bi morala biti že v petek, ker pa so na sodišču ocenili, da bo njeno pričanje trajalo ves dan, sodišče pa takrat dela le polovico delovnika, so ga prestavili na sredo, 8. november. Tako bo 42-letna Ivanka na prostor za priče stopila kot zadnja iz družine Trump in le nekaj ur preden bo njen oče v Miamiju nastopil na republikanski kampanji za predsedniške volitve. Sam bo predvidoma pričal v ponedeljek, 6. novembra, njegova sinova Donald Trump mlajši in Eric Trump pa v torek in sredo.

Pravosodna ministrica zvezne države New York Letitia James v civilni tožbi obtožuje nekdanjega predsednika, njegovo podjetje in vodstvo, da so glede na potrebe napihovali ali zmanjševali vrednost premoženja. Zahteva 250 milijonov dolarjev kazni in prepoved poslovanja v New Yorku tako za Trumpa osebno, za podjetje kot tudi za vodilne kadre, med katerimi sta tudi njegova sinova Eric in Donald Trump mlajši. Sodnik Engoron je že ugotovil, da je Trump zagrešil očitana dejanja, zdaj gre le še za določitev višine kazni. Nekdanji predsednik pa zanika vse obtožbe, prepričan je, da je sodni proces politično motiviran in ga primerja z lovom na čarovnice.

Sprva je tudi Ivanki kot nekdanji članica izvršnega odbora očetovega podjetja Trump Organization grozilo, da se bo znašla med obtoženci, a je sodišče ugotovilo, da so obtožbe proti njej zastarale. Vsekakor pa je imela najstarejša Trumpova potomka dober vpogled v poslovanje podjetja, kjer je bil podpredsednica izvršnega odbora. Z mesta se je umaknila januarja 2017, ko se je kot neplačana svetovalka pridružila očetovi predsedniški ekipi. Ko se je Trump 2021 izselil iz Bele hiše, se je preselila na Florido. To, da ne živi v New Yorku, je bil tudi eden od argumentov njenih odvetnikov za to, da ji ne bi bilo treba pričati, češ da tamkajšnje sodišče zanjo ni pristojno. A sodnik je argument zavrnil, saj obstajajo dokazi, da je Ivanka še vedno poslovno povezana z Manhattnom in ima tam tudi več stanovanj. Po trditvah sodišča je bila Ivanka v obdobju, ko je bila zaposlena v Trump Organization, sodelovala v pogajanjih in pri zagotavljanju finančnih virov za različne nepremičnine, od hotelov, nebotičnikov do igrišč za golf.