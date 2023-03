Skoraj leto je minilo od podelitve oskarjev, po kateri je skoraj bolj kot zmagovalni filmi odmevala zaušnica, ki jo je ameriški igralec Will Smith prisolil enemu od podeljevalcev zlatih kipcev, Chrisu Rocku, pa od slednjega še ni bilo slišati omembe vredne izjave o tem dogodku. V soboto pa se je na nastopu v standupu, ki ga je v živo predvajal Netflix, vendarle razgovoril o tistem večeru: »Vsi veste. Da, zgodilo se je, pred enim letom sem dobil zaušnico,« je dejal, pri čemer ne bomo ponavljali zmerljivk. »Ljudje so me spraševali: Je bolelo? Še vedno boli! Summertime mi odzvanja v ušesih,« je vzkliknil v svojem slogu in spomnil na uspešnico, ki jo je leta 1991 Will Smith, takrat z vzdevkom Fresh Prince (po komični seriji Princ iz Bel Aira, ki so jo snemali med letoma 1990 in 1996), izdal skupaj z Jazzy Jeffom.

Znani ameriški igralec in komik, dobitnik več grammyjev, se je poigral tudi s primerjavami sebe z igralcem, znanim po vlogah v ameriških uspešnicah, kot so Možje v črnem, Ali, Podli fantje in Dan neodvisnosti. »Prvič, Will Smith je mnogo večji od mene,« je rekel. »Will Smith snema filme, v katerih si sleče majico. Mene še niste videli v filmu, v katerem bi si slekel majico,« se je šalil in spomnil, da je Smith igral slovitega boksarja. »On je igral Muhammada Alija, jaz sem igral Pookieja v New Jack City!«

Kot je še v svojem nastopu omenil 58-letni Chris Rock, je Willa Smitha spremljal kot igralca in mu privoščil uspeh, in vsem tistim, ki so se spraševali, zakaj se ni odzval, odgovoril: »Zato, ker imam starše. Ker sem vzgojen. In veste, česa so me starši naučili? Ne pretepaj se pred belci!« je vzkliknil in zabrisal mikrofon ob tla.

Komika je lani zaušnica doletela, ko je na podelitvi nagrad ameriške akademije znanosti in umetnosti gibljivih slik omenil kratke lase Jade Pinkett Smith in dejal, da komaj čaka na nadaljevanje filma G. I. Jane. Toda takšne pričeske ni imela zaradi iskanja pozornosti ali vloge, temveč zaradi alopecije, neozdravljive avtoimune bolezni, katere posledica je izpadanje las.

Will Smith se je po dogodku opravičeval in poskušal pojasniti svoje dejanje, izgubil je vloge, rumeni mediji so se razpisali o njegovem zakonu, Chris Rock pa je v glavnem molčal. Dan zatem je na instagramu le zapisal, da ni ravnal pravilno, in pozneje še, da Smitha ne bo tožil.