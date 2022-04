Will Smith deset let ne sme na podelitev oskarjev

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je letošnjemu dobitniku oskarja za glavno moško vlogo Willu Smithu zaradi zaušnice, ki jo je prisolil komiku Chrisu Rocku na podelitvi filmskih nagrad, izrekla kazen desetih let prepovedi udeležbe na podelitvi oskarjev.

Smith je šel na oder in udaril Rocka, ker se je ta norčeval iz njegove žene Jade Pinkett Smith. Will Smith se je kasneje opravičil in sam odstopil od članstva v akademiji, Rock pa ga ni želel kazensko preganjati.

»Upravni odbor je odločil, da gospod Smith za obdobje desetih let od 8. aprila ne bo smel osebno ali virtualno prisostvovati dogodkom akademije ali programom, vključno z oskarji,« sta v petek sporočila predsednik in glavna izvršna direktorica akademije David Rubin in Dawn Hudson.

Smith je odločitev akademije nemudoma sprejel. »Sprejemam in spoštujem odločitev akademije,« je sporočil igralec.

»94. podelitev oskarjev je bila mišljena kot proslava številnih posameznikov naše skupnosti, ki so v minulem letu opravili neverjetno dobro delo. Te trenutke je zasenčilo nesprejemljivo in škodljivo vedenje gospoda Smitha na odru,« je še sporočila akademija.

Akademija se je še opravičila, ker se ni ustrezno odzvala nemudoma po incidentu na 94. podelitvi oskarjev 27. marca v Los Angelesu.

Will Smith bo lahko še vedno nominiran za oskarja, vendar ga v naslednjih desetih letih ne bo smel sprejeti v živo. Prihodnje leto prav tako ne bo smel kot dobitnik oskarja podeliti nagrade nasledniku.

Rock se je pošalil na račun kratke pričeske Smithove soproge, ki ima alopecijo. To je bolezen, zaradi katere ji izpadajo lasje.

Po zaušnici je vidno pretreseni komik povedal, da se ne bo več šalil na račun Jade Pinkett Smith, medtem ko je Smith kričal nanj, naj zapre umazana usta.

Rock doslej še ni podal tehtne izjave o incidentu, vendar je napovedal, da bo govoril o tem resno in hkrati s humorjem.

Smith je od prejemu oskarja za glavno vlogo v filmu o teniški družini Williams Kralj Richard dolgovezil o potrebi po ščitenju družine, nekaj dni kasneje pa se je opravičil vsem po vrsti in nato sam izstopil kot član akademije.