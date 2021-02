Jordan Peterson do pekla in nazaj

Oseminpetdesetletni, kanadski klinični psiholog in avtor svetovne knjižne uspešnice 12 pravil za življenje, ljubljenec desničarjev, četudi sam zase pravi, da je liberalec, je pred osemnajstimi meseci izginil iz javnosti, ker naj bi se zdravil zaradi odvisnosti od pomirjeval. Pred dnevi je v ekskluzivnem intervjuju za Sunday Times povedal, da je šel do pekla in nazaj, a je zdaj veliko bolje. Ves čas intervjuja, ki je potekal po zoomu, je bila ob njem njegova sedemindvajsetletna hči, ki očitno, kot je opazil novinar, nadzoruje očetovo življenje.Vse se je začelo, ker je njegova žena zbolela za nevarnim rakom, to ga je tako prizadelo, da je začel jemati benzodiazepin, od katerega je hitro postal odvisen. Bil je samomorilen in imel je napade tesnobe. Ko je šel na kliniko za odvajanje, so mu predpisali še več zdravil, in stanje se je poslabšalo. Ugotovili so, da ima shizofrenijo.Hči, ki je poročena z Rusom, ga je z zasebnim letalom odpeljala na zdravljenje v Moskvo. Tam so ga dali v umetno komo, da bi ga tako ozdravili odvisnosti, a ko se je zbudil, je bilo veliko slabše kot prej. Končno je pristal v zasebni kliniki v Srbiji. V Beogradu se je sicer okužil s koronavirusom, a mu je koktejl antidepresivov, ki mu jih je predpisal tamkajšnji zdravnik, le pomagal.Peterson je krhek, a se počuti veliko bolje, njegova žena je medtem čudežno ozdravela. Povedal je, da je k njegovi izčrpanosti prispevala tudi naporna turneja, saj je po izidu knjige v dvesto dneh obiskal kar 160 mest, med drugim tudi Ljubljano.Najbolj bizaren lik v intervjuju je njegova hči, ki med drugim pove, da je hudo avtoimunsko bolezen pozdravila z »levjo« dieto, saj že nekaj let uživa samo govedino in sol. Peterson pa je čudežno že napisal novo knjigo, nadaljevanje prve z naslovom Še 12 novih pravil za življenje.