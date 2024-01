Ostarelega in dementnega Fritzla bodo morda pogojno izpustili

Josefu Fritzlu, avstrijskemu spolnemu prestopniku, ki je svojo hčer 24 let zapiral v klet in ji zaplodil sedem otrok, se, kljub njegovemu hudemu in groznemu zločinu, obeta svetlejša prihodnost. Danes 88-letnega Fritzla, ki je bil leta 2009 obsojen na dosmrtni zapor, bi lahko preselili iz strogo varovanega zapora, poročanje lokalnih medijev povzema BBC.

Avstrijska javna radiotelevizija ORF je poročala, da ima Fritzl demenco in da novo psihiatrično poročilo o njem kaže, da ne predstavlja več nevarnosti za javnost. To pomeni, da se lahko sodišče zdaj odloči, ali ga bo premestilo v običajni zapor.

Fritzl je sicer trenutno zaprt v visoko varovani ustanovi za duševno motene prestopnike v zaporu Stein v mestu Krems na Donavi.

V Avstriji lahko obsojeni na dosmrtni zapor po 15 letih zaprosijo za pogojni izpust – po tem zakonu je Fritzl letos upravičen do pogojnega izpusta. To pomeni, da bi Fritzla, ki je medtem spremenil ime, lahko preselili v dom za ostarele, piše BBC.

Primer Fritzl, ki se je leta 2008 pojavil v mestu Amstetten, je bil opisan kot eden najhujših v avstrijski kriminalni zgodovini. FOTO: Reuters

Alois Birklbauer, profesor kazenskega prava na Univerzi Johannesa Keplerja v Linzu, je za ORF povedal, da je precej očitno, da ga bodo res izpustili.

Že leta 2022 je deželno sodišče razsodilo, da Fritzl ni več nevaren in da bi ga lahko premestili v običajni zapor – vendar je višje deželno sodišče na Dunaju pozneje to odločitev blokiralo.

Po besedah ​​Ferdinanda Schusterja, tiskovnega predstavnika okrožnega sodišča v Kremsu, je bila marca lani sprejeta nova odločitev, ki je določala, da je namestitev v strogo varovanem zaporu še vedno potrebna, poroča Die Presse. A je to odločitev znova razveljavilo višje deželno sodišče na Dunaju, nato pa je deželno sodišče v Kremsu maja lani znova naročilo psihiatrično poročilo.

Zdaj v Kremsu čakajo, da bo izvedenec spis vrnil na okrožno sodišče. Vsebino bo nato preučil senat treh sodnikov, o poročilu pa se lahko izreče tudi državno tožilstvo.

Po Schusterjevih besedah ​​je možno, a malo verjetno, da bo zaslišan tudi Fritzl. Tričlanski senat bo na koncu sprejel pisno odločitev. Glede tega, tako Die Presse, ni jasnega časovnega načrta. V zvezi s to prihajajočo odločitvijo imata Fritzl ali njegov pravni zastopnik ter državni tožilec možnost vložiti pritožbo pri višjem deželnem sodišču na Dunaju.

Primer Fritzl je bil opisan kot eden najhujših v avstrijski kriminalni zgodovini. Storilec je bil obsojen umora enega od svojih otrok zaradi zanemarjanja pa tudi posilstva, incesta in zasužnjenja svoje hčerke.

Fritzlova hči in njeni otroci so takrat prevzeli nove identitete. Lani je Fritzl v nekem intervjuju dejal, kot navaja portal Stern, da misli, da mu bo njegova družina za dejanja, ki jih je storil, lahko oprostila.