Juan Carlos bo še naprej ohranjal distanco

Zaslužni španski kralj Juan Carlos, ki se je pod težo finančnih nečednosti avgusta 2020 umaknil v Abu Dabi, bo za zdaj ostal v Združenih arabskih emiratih, a se namerava v Španijo pogosto vračati. To odločitev je nekdanji suveren sporočil nekaj dni po tem, ko je špansko tožilstvo zaradi zastaranja in nedotakljivosti, ki jo je užival v času vodenja države, ter naknadne regularizacije davčnih obveznosti zaprlo preiskave o izvoru njegovega premoženja. Podobno je decembra ravnalo tudi švicarsko tožilstvo.

Štiriinosemdesetletni Juan Carlos je namero naznanil v pismu sinu Filipu VI., ki mu je prestol prepustil leta 2014. V sporočilu, ki ga je kraljeva hiša z javnostjo delila včeraj zvečer, je zapisal, da so ga zadnje odločitve tožilstva napeljale k razmisleku o vrnitvi v domovino, a da bo za zdaj iz osebnih razlogov ostal v Abu Dabiju, kjer je v tem obdobju življenja našel mir, se pa bo, kot je napovedal, pogosto vračal k družini in prijateljem v Španijo, ki jo vedno »nosi v srcu«.

V sporočilu je spomnil, da se je leta 2019 umaknil iz javne sfere in da bo pri tem vztrajal tudi v prihodnje. Med prihodnjimi obiski Španije ali ob morebitni stalni vrnitvi na Iberski polotok se bo gibal v zasebnih krogih, prav tako se ne namerava znova ustaliti v rezidenci Zarzuela, kjer je živel od poroke s kraljico Sofijo do umika v Abu Dabi, ali katerikoli drugi kraljevi nepremičnini. Po poročanju spletišča El Confidencial bi v Španijo prvič po umiku lahko prišel že aprila, vsekakor pa pred poletjem.

Španski kralj Filip VI in španski premier Pedro Sánchez. FOTO: Albert Gea Reuters

Juan Carlos v pismu ni pojasnil spornih finančnih manevrov, računov v davčnih oazah in milijonskih nakazil iz zalivskih monarhij, navedel je le, da iskreno obžaluje posledice, ki so jih imela njegova dejanja na javno mnenje, in v isti sapi poudaril svoj prispevek k španskemu prehodu v demokracijo po koncu diktature Francisa Franca. Številni, med njimi tudi socialistični premier Pedro Sánchez, so prepričani, da takšno posipanje s pepelom ni dovolj in da mora nekdanji suveren Špancem položiti račune ter osvetliti očitane mu goljufije.

Očetova senca

Nekoč izjemno priljubljeni Juan Carlos je v zadnjih letih postal veliko breme za svojega sina in vrhovno špansko institucijo, ki jo vodi. Pod pritiski vedno novih obremenilnih razkritij je bil Filip VI. primoran vzpostavljati vse večjo distanco do očeta, pogreznjenega v škandale: pred dvema letoma se je odpovedal njegovi dediščini, mu vzel proračunski prispevek v višini slabih 200.000 evrov na leto, razdalja med njima pa je postala še očitnejša nekaj mesecev kasneje, ko se je Juan Carlos znašel pod drobnogledom tožilstva in se umaknil v Abu Dabi.

Z zaprtjem preiskav, ki ga je tožilstvo naznanilo v času, ko je domala vsa pozornost javnosti namenjena vojni v Ukrajini, bi lahko bil odpravljen eden glavnih razlogov, ki so Juana Carlosa zadrževali v Abu Dabiju. In vendar njegov ugled ostaja očrnjen, očetova prisotnost v Španiji pa ne bi bila v pomoč Filipu VI., ki se je ob prevzemu funkcije zavezal poštenemu in preglednemu delovanju institucije. Po poročanju El Paísa nekdanji kralj ideji, da ostane na otoku Nurai v Perzijskem zalivu sprva ni bil naklonjen, a jo je na koncu sprejel v dobrobit monarhije in države.