Justin Timberlake: Potrdil tudi drugega otroka

Čudovit in tako zelo ljubek

V karanteni zaradi epidemije koronavirusa je, priljubljeni pop pevec, plesalec, igralec, producent, solastnik restavracij in modne hiše, postal očka še v drugo. Ambiciozni zvezdnik in njegova žena, igralka, producentka in nekdanja manekenkasta se drugega otroka razveselila že poleti, a sta novico skrbno varovala pred mediji.Izjemno uspešen in bogat zvezdniški par – vsak od njiju ima po 120 milijonov dolarjev premoženja – je po danes petletnem Silasu dobil še enega sina, ki sta ga poimenovala Phineas. Justin Timberlake, dobitnik šestih grammyjev, je posebej znan po uspešnicah Cry Me A River in What Goes Around … Comes Around, pesem iz leta 2016 Can't Stop The Feeling!, ki ima na youtubu kar 1,3 milijarde ogledov, pa velja za eno najbolj pozitivnih pop uspešnic vseh časov, četudi ne vsebuje niti malo golote, kar je v svetu pop glasbe seveda zlato pravilo.Za javno potrditev, da sta z Jessico Biel, ki je zaslovela v seriji Sedma nebesa in zaradi vloge v znani grozljivki Teksaški pokol z motorko, znova postala starša, si je Timberlake izbral oddajo The Ellen DeGeneres Show. V njej je med drugim dejal, da je drugorojenec, ki ga na kratko kliče Phin, čudovit in tako zelo ljubek. Pred vesoljnim občinstvom je še povedal, da doma ne spijo kaj dosti, a so kljub temu navdušeni, presrečni in zelo hvaležni.Bielova, ki je s Timberlakom poročena devet let, je leta 2018 v oddaji Entertainment Tonight izjavila, da ni lahko imeti otrok, a je hkrati čudovito, zato bi bilo lepo imeti večjo družino, vendar ne ve, ali jima bodo to namenile karte življenja. Timberlake ima tako tudi sam dva sinova, podobno kot njegovo nekdanje dekle, kraljica najstniškega popa, 39-letna, ki pa otroka, ki sta že v najstniškem obdobju, zaradi hudih psihičnih težav v preteklosti vidi zelo redko, saj ima skrbništvo nad njima nekdanji mož.