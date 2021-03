Kandidat ni dočakal izida

Kongo ima uradno sicer demokratično ureditev, vendar volitve zato niso nepredvidljive. FOTO: Hereward Holland/Reuters

V Republiki Kongo, manjši in manj znani zahodni sosedi srednjeafriške velikanke Demokratične republike Kongo, so v nedeljo potekale predsedniške volitve. Še preden so lahko prešteli glasove, pa je odjeknila novica, da je umrl, eden od treh kandidatov in hkrati najmočnejši protikandidat sedanjemu predsedniku, ki je razen v letih od 1992 do 1997 na oblasti že vse od leta 1979.»Umrl je na letalu, s katerim so ga v nedeljo popoldne odpeljali iz [glavnega mesta] Brazzavilla na zdravljenje v Francijo,« je povedal vodja njegove kampanje. Vzrok za smrt 61-letnega Kolélasa je v teh časih nepresenetljiv, covid-19. Da je zbolel za to boleznijo, so s testiranjem potrdili v petek popoldne, stanje pa se mu je zelo hitro poslabšalo.V soboto je privržencem na zadnje predvolilno zborovanje iz postelje poslal glede na posledice bolezni nič kaj patetično videosporočilo: »Vstanite kot eden. Jaz se borim na svoji smrtni postelji, tudi vi se morate boriti za spremembe. Te volitve odločajo o prihodnosti naših otrok.« Čeprav bodo glasove šteli še več dni in torej uradnih izidov volitev ni pričakovati kmalu, naj bi po pričakovanjih zmagal dosedanji predsednik Sassou Nguesso.Izid volitev bi tako lahko bil podoben kot na prejšnjih, kjer sta bila na prvem in drugem mestu ista kandidata, vendar je 77-letni Sassou Nguesso dobil več kot polovico glasov in zmagal že v prvem krogu. Iz Kolélasovega štaba so sicer sporočili, da njihov zdaj pokojni kandidat v številnih delih države vodi pred aktualnim predsednikom.Oče treh otrok Kolélas je bil po seriji predvolilnih bojkotov, umaknjenih kandidatur in prepovedi kandidiranja edini resni nasprotnik sedanjega predsednika. Ker volitve v z nafto bogatem Kongu pogosto spremlja nasilje, so pred temi v državi izključili internet in pošiljanje tekstovnih sporočil na telefone. Številni tudi menijo, da so volitve zrežirane. »Edina negotovost je, za koliko glasov bo Sassou naročil volilni komisiji, naj mu pripiše,« je o (ne)predvidljivosti volitev v Kongu povedal znani pisatelj, ki sicer živi v Združenih državah Amerike.Pokojni Guy Brice Parfait Kolélas je bil sin leta 2009 umrlega Bernarda Kolélasa, enega najpomembnejših nasprotnikov enostrankarskega režima – nekdaj komunistične in zdaj socialdemokratske – laburistične stranke predsednika Sassouja Nguessa. V času pred uvedbo demokracije leta 1992, za katero sicer velja, da ni ravno vzorna, je Kolélas mlajši najprej doštudiral ekonomijo v Kongu in potem ekonomijo in mednarodni transport v Franciji. Tam le leta 1993 še doktoriral iz industrijske ekonomike.V politiko je vstopil kot poslanec spodnjega doma parlamenta v Kongu leta 2007. Po očetovi smrti je prevzel vodenje njegovega Gibanja za demokracijo in skladni razvoj. Vendar so ga v stranki po neuspehu na predsedniških volitvah 2016 postavili na stranski tir, zato je naslednje leto ustanovil novo stranko, Zvezo humanističnih demokratov.Zgodovina Konga je podobno kot v drugih afriških državah precej tragična. Po osamosvojitvi izpod francoske kolonialne oblasti so leta 1968 komunistično usmerjeni vojaki izvedli državni udar in uvedli enopartijsko diktaturo. Na njenem čelu je bil od leta 1979 do 1992, ko so se zaradi padca večine drugih komunističnih režimov po svetu razmere spremenile, Sassou Nguesso, tudi sam nekdanji vojak. V državi sta v 90. letih potekali dve državljanski vojni, v katerih je Sassou Nguesso prvič potegnil kratko in pobegnil v Francijo, drugič pa je zmagal.Takrat so sicer uradno obnovili demokracijo, vendar je nekdanji voditelj hunte s spretnim prilagajanjem volilnih pravil in po mnenju nasprotnikov ponarejanjem volilnih izidov spet na oblasti že od leta 1997. Njegova laburistična stranka ima tudi absolutno večino v spodnjem domu parlamenta, tako da lahko Sassou Nguesso dejansko vlada, kot sam hoče.