Kardinala, oproščenega obsojenca pedofilije, je izdalo srce

Pri 81. letih je umrl znani skrajno konservativni avstralski kardinal George Pell, ki je bil obsojen ter nato oproščen pedofilije. Po poročanju BBC oziroma cerkvene službe za odnose z javnostmi ga je zaradi zapletov po operaciji kolka izdalo srce. Že v 70. letih preteklega stoletja je vedel, da so nekateri duhovniki v Avstraliji zlorabljali otroke, a je – tudi po lastnih besedah – takrat v zvezi s tem naredil premalo oziroma ni bil zadosti odločen.

Kot Oxfordov doktor znanosti in goreč klerik je bil eden najtesnejših sodelavcev papeža Frančiška. Ta ga je leta 2014 postavil v vlogo glavnega nadzornika financ Vatikana, da bi poslovanje postalo bolj pregledno. Po Pellovi zaslugi so na tajnih računih med drugim našli več sto milijonov evrov, ki uradno niso bili zavedeni.

Šokantno razkritje iz 90. let

Tri leta pozneje je sledilo šokantno razkritje, da naj bi kardinal v 90. letih, ko je bil 55-letni nadškof v Melbournu in je vodil program za pomoč žrtvam spolnih zlorab, sam izvedel spolno nasilje nad 13-letnima dečkoma iz otroškega zbora. Potem ko ju je zalotil med poskušanjem mašnega vina, naj bi jima zagrozil, da jima ne kaže nič dobrega, če ne storita, kar bo zaukazal.

Po pričanju ene od žrtev – drugi fant je leta 2014 umrl zaradi prevelikega odmerka mamil – je bila med drugim na kocki šolnina na elitni zasebni šoli. Kardinal se je vseskozi branil in trdil, da se že ob misli na zlorabo zgrozi ter gre za popolne neresnice, namerno klevetanje zaradi njegovega dela in stališč. Ta so med drugim zajemala zagovarjanje celibata, nasprotovanje splavu in opredeljevanje homoseksualnosti kot nečesa, kar zdravju škoduje še bolj kot kajenje.

Trinajst mesecev zapora

Leta 2018 so ga na sodišču spoznali za krivega. Tako je postal najvišji cerkveni dostojanstvenik, obsojen spolnih zlorab. V zaporu je preživel trinajst mesecev, dokler ni avstralsko vrhovno sodišče obsodbe leta 2020 razveljavilo in je odkorakal na svobodo.

Ob njegovi smrti ga je melbournski nadškof Peter Comensoli označil kot zelo pomembnega in vplivnega cerkvenega voditelja, med politiki pa so bili odzivi mešani. Tako je denimo eden od ministrov avstralske vlade Steve Dimopoulos dejal, da imajo kardinalova družina in ljubljeni težek dan, prav tako pa ga imajo žrtve spolnega nasilja nad otroki in njihove družine.