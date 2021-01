Kate Hudson je očetu že zdavnaj odpustila

»Imam čudovito družino, kar pa ne spremeni dejstva, da očeta nismo poznali,« je v televizijski oddaji Sunday Today with Willie Geist voditelju povedala ameriška igralka Kate Hudson, ki o zasebnem življenju ne govori pogosto. Pred kratkim je končala snemanje glasbene drame z naslovom Music, v kateri igra odvisnico Zu, ki jo splet dogodkov prisili, da prevzame skrb za mlajšo avtistično polsestro z imenom Music, za katero je dotlej skrbela babica.



Režija je bila v rokah glasbenice Sie, ki je tudi soavtorica scenarija. V Avstraliji so si film že lahko ogledali, v začetku februarja pa bo na zahtevo na voljo tudi ameriški publiki. Zgodba govori tudi o tem, kako krhke so družinske vezi, ki nas družijo, kar je bilo dobro izhodišče tudi za intervju z glavno igralko. Zdaj 41-letna Kate je po bratu Oliverju drugi otrok, ki se je rodila v zakonu med priljubljeno igralko Goldie Hawn in komikom Billom Hudsonom, ki sta bila skupaj od 1976 do 1982. Komaj 18 mesecev po njenem rojstvu je oče zapustil družino in se ponovno poročil. Hudsonova ima tako še enega polbrata in dve polsestri, s katerimi pa nima veliko stikov.



»Mislim, da je odtujenost precej pogosta, a pomembno je, da se o tem pogovarjamo,« je povedala v intervjuju in izrazila željo, da bi s sorojenci navezala tesnejše stike. Čeprav ima čudovito družino in se odlično razume z mamo in njenim dolgoletnim partnerjem Kurtom Russelom, ki ji je nadomestil očeta, jo je odsotnost biološkega očeta vendarle močno zaznamovala. Kljub temu mu je to, da je zapustil družino, odpustila že pred leti, je še razkrila.



»Dobro je, da ljudje vedo, da se takšne stvari ne dogajajo le njim,« je pojasnila. Je pa res, da tudi njeno ljubezensko življenje ni najbolj stanovitno. Zdaj je poročena tretjič, z glasbenikom in igralcem Dannyjem Fukijawo imata deklico Rani Rose, iz prejšnjih zvez pa ima še sinova Ryderja in Binghama.

