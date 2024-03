Kate Middleton se bo h kraljevim obveznostim vrnila po veliki noči

Kensingtonska palača je v zadnjem sporočilu javnosti, ki se je spraševala, kje je valižanska princesa, vsaj deloma pomirila z informacijami, da se bo Kate Middleton h kraljevim obveznostim vrnila po veliki noči, torej na začetku aprila, navaja The Independent. Sicer je, kot poročajo mediji, redkost, da se palača odzove na špekulacije in teorije s spleta.

Princeso so nazadnje videli med bogoslužjem v cerkvi sv. Marije Magdalene v Norfolku pred načrtovano abdominalno operacijo 16. januarja. Od njene vrnitve domov v Windsor konec januarja princese niso opazili v javnosti, kar je povzročilo vse večjo zaskrbljenost glede njenega zdravja.

Teorije in špekulacije

Teorije o tem, zakaj je princesa odsotna toliko časa, so se začele po spletu širiti že po tem, ko je njen mož princ William odstopil od načrtovanega nastopa na spominski slovesnosti svojega botra, grškega kralja Konstantina II., ki je umrl januarja lani. Kakšen je bil njegov »osebni razlog« za neudeležbo, ni znano.

Kakšno operacijo je imela 42-letna vojvodinja, ostaja skrivnost. FOTO: Shutterstock

V začetku tega tedna so iz Kensingtonske palače sporočili, da je princesa dobro in da je okrevala po posegu. Princesa je pod skrbnim nadzorom kraljevih zdravnikov, koristila pa bo tudi naknadno oskrbo na londonski kliniki, kjer so na voljo predani fizioterapevti s prilagojenim načrtom in videopregledom na domu z medicinsko sestro specialistko. Njen tiskovni predstavnik je prav tako poudaril, da je bilo menda že pred začetkom njene operacije znano, da bo princesa odsotna do velike noči.

Njenega moža Williama so prvič v javnosti videli v četrtek. Obiskal je sinagogo Western Marble Arch, kjer je sodeloval v pogovorih o porastu antisemitizma v Veliki Britaniji, piše The Independent. Poslušal je pričevanja mladih o tem, kako judovski študentje doživljajo vse več sovraštva na britanskih ulicah. »Kot ste od mene že slišali, antisemitizem nima mesta v naši družbi.«

Točna prognoza ni znana

Kakšno operacijo je imela 42-letna vojvodinja, ostaja skrivnost, piše New York Times. Abdominalna kirurgija lahko zajema karkoli od apendektomije do posega v prebavilih. 17. januarja je Kensingtonska palača sporočila, da je bila operacija uspešna, ni pa sporočila podrobnosti o diagnozi ali prognozi razen tega, da ne gre za rakavo stanje. Kot so zapisali, razumejo, da javnost želi izvedeti podrobnosti, a da je njena želja, da njeni osebni zdravstveni podatki ostanejo zasebni. Palača je konec meseca izdala še eno izjavo, v kateri je javnosti sporočila, da so Kate odpustili z londonske klinike.

Večino okrevanja je princesa preživela doma v Windsorju, med februarskimi šolskimi počitnicami pa je z otroki odpotovala v Anmer Hall, družinski dom valižanske princese in prestolonaslednika, ki je na posestvu v Norfolku.