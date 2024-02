Po operaciji vrnitev na delo

Kralj Karel III. se je po diagnozi raka in operativnem posegu (palača ni razkrila, za katero vrsto raka gre, a prognoza naj bi bila dobra, saj so bolezen odkrili dovolj zgodaj; monarh se trenutno zdravi s kemoterapijo) vrnil v službo in že opravlja tekoče posle.

Petinsedemdesetletni kralj se je v Buckinghamski palači že sestal z britanskim premierom Rishijem Sunakom; to je bilo njegovo prvo osebno srečanje, odkar je palača sporočila novico o njegovem zdravstvenem stanju.

»Krasno vas je videti, videti ste dobro,« je Sunak dejal kralju, ki je poudaril, da je presenečen nad odzivom javnosti, ki mu je pokazala veliko naklonjenosti. »Dobil sem veliko čudovitih voščilnic in sporočil. Ganilo me je do solz,« je priznal.

Potem ko je Buckinghamska palača 5. februarja sporočila, da je Karel III. začel »redno zdravljenje, zdravniki pa so mu svetovali, naj v tem času odloži javne dolžnosti«, so ga pred dnevi opazili v javnosti, ko sta se z ženo Camillo odpravila k maši; videti naj bi bil dobre volje. Ob tem se je javnosti zahvalil za podporo in dejal, da so prav prijazne besede, ki jih je prejel od ljudi, zanj velika tolažba in spodbuda.