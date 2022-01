Kim Cattrall: Ugibanja o vrnitvi promiskuitetne Samanthe

Nepozabne, s spolnostjo obsedene piarovske gurujke Samanthe, ki jo je upodobila Kim Cattrall (65), v novi sezoni serije Seks v mestu za zdaj ni oziroma je zgolj omenjena. Igralko, ki je prejela zlati globus prav za vlogo promiskuitetne podjetnice, so v teh dneh po dolgem času opazili v javnosti med nakupovanjem v družbi partnerja Russlla Thomasa (51), s katerim sta par od leta 2016.

Bila sta v Londonu, kjer v najnovejši sezoni te kultne nadaljevanke živi tudi lik neukročene Samanthe, medtem ko Cattrallova domuje v Kanadi na Vancouvrovem otoku. Novica je zato pri oboževalcih obudila novo upanje, da se trikrat poročena igralka vrača na ustaljene tirnice, ki so jo popeljale do svetovne slave.

Le kolegice, ne prijateljice

Sama je sicer morebitno vrnitev zanikala že leta 1917, ko se je prvič začelo šušljati o obuditvi serije, ki je premiero z naslovom And Just Like That (In kot bi mignil) doživela 9. decembra na televizijski mreži HBO, kar sedemnajst let po zadnji sezoni. Pred petimi leti je Cattrallova dejala, da ji ne gre za denar, temveč jasno osebno odločitev, da zaključi eno poglavje življenja in začne novo.

Leta 2010 v romantični komediji Seks v mestu 2 je zadnjič nastopila kot Samantha v družbi najboljših prijateljic Carrie, Mirande in Charlotte. FOTO: Promo Craig Blankenhorn

Hkrati je poudarila, da jo je s soigralkami Sarah Jessico Parker (56), Cynthio Nixon (55) in Kristin Davis (56) vezala le kolegialnost, ne prijateljstvo, kar se ji zdi zdravo, saj tako ostane jasno začrtana meja med službo in zasebnostjo. Trenutno se posveča igri v seriji Queer as Folk in komediji About My Father.

Tudi Živine ni več

Nadarjenost za izzivalno komičnost je pokazala tudi leta 2003 ob prejetju zlatega globusa za stransko igralko v Seksu v mestu – pri tem je premagala kolegico Nixonovo –, ko je v svojem slogu izjavila: »Pojma nimate, s koliko moškimi sem morala spati, da sem dobila to nagrado,« v zvezi s pravimi prijateljicami pa je poudarila: »Moški lahko pridejo in gredo, a ženske ostanejo.«

V prvem delu nove sezone se je med drugim dokončno poslovil še eden od glavnih likov – Živina, ki ga je igral Chris Noth (67). Zvezdnika je skupina žensk pred kratkim označila za spolnega napadalca. Parkerjeva, Nixonova in Davisova so jim na družbenih omrežjih v skupni objavi takoj izrazile podporo, medtem ko Cattrallova afere še ni komentirala. Ugibanja, ali se bo nemara vendarle pojavila v nadaljevanki In kot bi mignil, ki brez nje izgublja velik del sočnosti, ostajajo.