Kim Kardashian bo oblekla ameriške (para)olimpijke

Bogatašinja Kim Kardashian (40), ki je zaslovela v resničnostnih šovih, dosega nove poslovne uspehe. Slavna ločenka, ki ima za seboj tri propadle zakone – v zadnjem s Kanyejem Westom (44) so se jima rodili štirje otroci –, bo oblekla ameriško žensko ekipo na olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Tokiu. Športnice bodo nosile oblačila njene blagovne znamke Skims, ki sledi linijam telesa in med drugim vključuje tudi spodnje perilo.

Nostalgija pastorke zlatega olimpijca

V kolekciji, označeni s petimi olimpijskimi krogi, ameriško zastavo in napisom Team USA, so športni nedrčki, spodnjice z visokim pasom, majice, jopiči in kolesarske hlače. Na promocijskih fotografijah med drugim nastopajo košarkarica A'ja Wilson, nogometašica Alex Morgan in paraolimpijka Scout Bassett.



Kardashianova je ob naznanilu posla, h kateremu jo je povabil Ameriški olimpijski in paraolimpijski komite, na družbenih omrežjih nostalgično dejala, da so ji bile olimpijske igre zelo pri srcu že kot pastorki Brucea Jennerja; ta je v sedemdesetih letih osvojil zlato olimpijsko medaljo v deseteroboju, pred šestimi leti pa se je opredelil kot transspolna ženska in si nadel ime Caitlyn Marie Jenner (71).

Kolekcija tudi za navadne smrtnike

Kim je kot otrok, ko je bila njena mama Kris Jenner še poročena z nekdanjim vrhunskim atletom, obiskovala olimpijske dogodke ter občudovala moč in predanost tekmovalcev. Olimpijska kolekcija bo v omejeni izdaji na voljo tudi navadnim smrtnikom od sredine julija dalje. Blagovna znamka je sicer prav na Japonskem dvignila veliko prahu pred dvema letoma, ko jo je njena lastnica najprej, že takrat tudi v besednem poigravanju s svojim imenom, poimenovala Kimono.



S tem je razburila Japonce zaradi nespodobne povezave med komercialnimi izdelki in bogato japonsko tradicijo, katere sestavni del je oblačilo kimono. Resničnostna zvezdnica je nato po odprtem pismu župana Kjota Daisaka Kudokave in protestih na twitterju pod oznako #KimOhNo svojo blagovno znamko preimenovala v Skims.

