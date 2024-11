Kitajskega novinarja zaradi vohunjenja obsodili na sedem let zapora

Nekdanjega novinarja Dong Yuyuja, kolumnista in enega od vodilnih članov uredništva državnega časnika Guangming Daily, je sodišče v Pekingu včeraj obsodilo na sedem let zapora zaradi vohunjenja. »Današnja sodba je huda krivica ne le za Yuyuja in njegovo družino, ampak za vsakega svobodomiselnega kitajskega novinarja in vsakega Kitajca, ki si prizadeva za prijateljsko sodelovanje s svetom,« je izjavo njegove družine povzel BBC.

Dvainšestdesetletnega novinarja so priprli februarja 2022, ko je dan po koncu zimskih olimpijskih iger v Pekingu kosil z japonskim diplomatom v restavraciji, kjer se je pogosto srečeval s prijatelji in znanci iz tujine; pri svojem delu je bil namreč redno v stiku z diplomati in novinarji iz ZDA in Japonske. Po tistem kosilu so pridržali tudi japonskega diplomata, a so ga po nekaj urah izpustili zaradi protestov japonske vlade. Donga pa so zadržali v priporu in ga lani obtožili vohunjenja.

Ob izreku sodbe je bila na sodišču po poročanju Reutersa navzoča številna varnostna služba, novinarje so prosili, da zapustijo dvorano. »Že v preteklosti je kitajski sodni sistem za objavo novic izbral dneve praznikov na Zahodu, saj je to čas, ko je javnost osredotočena na druge zadeve,« je pred Dongovo obsodbo na zahvalni dan v ZDA spomnil ameriški nacionalni klub novinarjev. Čeprav se je sojenje končalo že julija 2023, je bil pridržan brez sodbe, prav tako so mu prepovedali srečevati se z družino, so še opozorili.

Za njegovo izpustitev so si prizadevale tudi skupine za človekove pravice in za zaščito novinarjev: »Kitajske oblasti morajo spremeniti to krivično sodbo in zaščititi pravico novinarjev do svobodnega in varnega dela na Kitajskem,« je za Reuters povedal Beh Lih Yi, vodja azijskega programa pri Odboru za zaščito novinarjev.

Dong Yuyu se je Guangming Dailyju, enemu od petih glavnih kitajskih časopisov, povezanih s komunistično partijo, pridružil leta 1987, po diplomi na pravni fakulteti pekinške univerze. Leta 1989 je bil med deset tisoči študentov, ki so demonstrirali na Trgu nebeškega miru, zaradi česar so ga obsodili na prisilno delo, vendar je obdržal zaposlitev pri časopisu. Sčasoma je napredoval in postal namestnik urednika uredništva ter bil med najbolj proreformnimi novinarji, so zapisal člani njegove družine v izjavi. Dong, ki je bil leta 2007 štipendist Univerze Harvard, je napisal tudi več člankov za New York Times, pred tem pa je bil gostujoči raziskovalec in profesor na več japonskih univerzah.