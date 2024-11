Če imaš preveč rad Hongkong, končaš v zaporu

V nadaljevanju preberite:

Skupino, ki so ji izrekli kazni, so v medijih poimenovali »HK47«, ker je šlo za sedeminštirideset Hongkonžanov, aretiranih in obtoženih kriminalnih dejanj proti državi po zakonu o nacionalni varnosti, ki je bil leta 2019 prav tako eden od razlogov za množične poulične proteste. S tem zakonom se je končalo obdobje relativnih političnih svoboščin, ki jih je Kitajska Hongkongu obljubila tik pred 1. julijem 1997, ko je ta britanska kolonija prešla pod oblast Pekinga. Šestnajst članov omenjene skupine je izjavilo, da niso krivi, dva pa so že maja izpustili na prostost. Šestnajst jih je priznalo krivdo v upanju, da jih bodo zato obsodili na manj stroge kazni.