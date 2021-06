Klobuk je lahko tudi bitcoin

Čeprav so bili v ospredju letošnjega spektakla konji, je bila pozornost medijev usmerjena tudi na obiskovalce in predvsem na to, kaj so nosili. Obvezen modni dodatek je bil kot vedno klobuk – tako za moške kot ženske, ki so s svojimi izbirami tudi letos na tribunah ustvarili pisan kalejdoskop, ki si ga lahko ogledate v fotogaleriji.







Kraljica Elizabeta se je letos udeležila dirk na zadnji, peti dan, potem ko jih je bila lani prvič po 68 letih primorana zaradi pandemije izpustiti, saj so potekale brez navzočnosti gledalcev.



Letošnji dogodek je potekal omejeno z le 12.000 udeleženci na dan, prav vsak pa je moral pokazati potrdilo o negativnem hitrem testu ali pa je moral opraviti dva PCR-testa, enega na dan udeležbe in drugega ponovno na zadnji, peti dan.



