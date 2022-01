Kongresnica ne bo več tvitala o covidu

Twitter je ameriški kongresnici po štirih začasnih prepovedih tvitanja zdaj dokončno ukinil njen zasebni račun. Tako Marjorie Taylor Green, republikanska kongresnica iz Georgie, preko te platforme ne bo več mogla širiti zavajajočih informacij o koronavirusu. Odločitev je padla potem, ko je v soboto objavila lažno informacijo o »ekstremno visokem številu umrlih zaradi cepljenja proti covidu« v ZDA. Tiskovni predstavnik Twitterja je za BBC povedal, da so njen račun trajno blokirali »zaradi ponovnih kršitev njihove politike glede širjenja napačnih informacij o koronavirusu«. Že avgusta je večkrat čivknila, da cepivo proti koronavirusu ne deluje in pozvala odgovorne, naj ne odobrijo novih odmerkov.

Sedeminštiridesetletna privrženka Donalda Trumpa se je na odločitev odzvala v svojem stilu. Twitter je po njenem mnenju s to potezo dokazal, da je sovražnik Amerike, in da pomaga neimenovanemu sovražniku v »komunistični revoluciji«. Napovedala je tudi, da družbena platforma »ne more preprečiti širjenja resnice«.

Odkar je bila leta 2020 izvoljena v kongres, je Marjorie Taylor Green ena najbolj protislovnih oseb v ameriški politiki. Odločno nasprotuje ukrepom proti omejevanju širjenja koronavirusa, v kongresu je bila večkrat kaznovana, ker zavrača trenutna pravila, tudi nošenje mask v zaprtih prostorih. Vneto je podprla Trumpove trditve, da je predsedniške volitve pred dvema letoma izgubil zaradi volilne prevare, v preteklosti pa so jo povezovali celo s skrajnodesničarsko teorijo zarote QAnon.

Zdaj ji je ostal le še uradni twitter račun, ki ga njeni sodelavci doslej niso ravno pogosto uporabljali.