Košarkarica na poti v kazensko kolonijo

Zgodba ameriške košarkarske zvezdnice Brittney Griner, ki so jo februarja, le malo pred začetkom ruske agresije na Ukrajino, na moskovskem letališču Šeremetjevo aretirali zaradi domnevnega tihotapljenja mamil in jo obsodili na devet let zapora, se nadaljuje. V očeh javnosti z zamikom. Dosojeno strogo kazen bo prestajala v kazenski koloniji, sta včeraj sporočila njena pravna zastopnika.

Po aretaciji, ki je šokirala športni in nešportni svet, so Rusi Brittney Griner spoznali za krivo neupravičenega pridobivanja, posedovanja ali prevoza ter tihotapljenja večje količine mamil. Košarkarica je krivdo sicer priznala, a dogajanje opravičevala, češ da je prepovedano snov v svojo prtljago vtaknila v naglici in da mamil nikakor ni nameravala tihotapiti. Oblasti so jo uradno priprle zaradi posedovanja konopljine smole v vložkih za elektronske cigarete. Te naj bi uporabljala za zdravljenje bolečin zaradi svojih športnih poškodb, vendar Rusija ne dovoljuje uporabe medicinske marihuane.

Skrb za varnost športnice

Da je zdaj na poti v kazensko kolonijo, sta sporočila njena pravna zastopnika Marija Blagovolina in Aleksander Bojkov. In ker, kot sta povedala, Rusija obvestila o prestajanju kazni zapornikov pošilja po pošti, lahko tovrstne informacije v javnost pridejo šele po dveh tednih. O njeni lokaciji ali kraju, kjer naj bi dolgoletno kazen prestajala, odvetnika za zdaj ne vesta nič.

Da je na poti v kazensko kolonijo, sta včeraj sporočila njena pravna zastopnika Marija Blagovolina in Aleksander Bojkov. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Grinerjeva je osem let članica ruskega kluba UMMC Jekaterinburg, v ženski različici ameriške profesionalne lige, WNBA, pa je članica zasedbe Phoenix Mercury. Z ekipo je bila enkrat prvakinja lige, ima tudi dve zlati olimpijski medalji z iger v Rio de Janeiru leta 2016 in s prestavljenih iger lani v Tokiu, z ZDA pa je postala tudi svetovna prvakinja. Ali bo še kdaj igrala košarko, je veliko vprašanje, že od aretacije pa je slišati opozorila, da pri vsem nikakor ne gre toliko za vprašanje pečanja s prepovedanimi drogami, ampak je košarkarica žrtev političnih preigravanj.

Jasno je, da se je v pesti ruskih organov pregona znašla v najslabšem možnem obdobju, gre za čas krvavega ruskega vdora v Ukrajino, ob tej vojni pa Združene države Amerike seveda ne stojijo križemrok. »Vsaka minuta, ko mora Brittney Griner prestajati nezakonito pridržanje v Rusiji, je minuto predolga,« je včeraj izjavila tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre in dodala, da si ves čas prizadevajo za izboljšanje njene obravnave.

Neuslišani so bili tudi protesti pred rusko ambasado v Washingtonu. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Iz vodstva Ameriške košarkarske zveze pa so sporočili, da ves čas spremljajo položaj in zlasti tegobe, s katerimi se športnica srečuje v ruskem priporu, ter da sta njena varnost in dobro počutje njihova glavna skrb. Na kar pa seveda zveza nima nikakršnega vpliva.

Prizadevanja za zamenjavo

Pri WNBA so izrazili upanje, da se Grinerjeva čim prej vrne v domovino. Vendar diplomatska prizadevanja niso obrodila sadov, tudi zaradi naraščajočih napetosti med Washingtonom in Kremljem zaradi ruske invazije v Ukrajini. V Beli hiši si prizadevajo, da bi košarkarico in njenega rojaka Paula Whelana, upokojenega ameriškega marinca, ki so ga aretirali decembra 2018 in obtožili vohunjenja, zamenjali za Viktorja Buta, razvpitega ruskega trgovca z orožjem, ki od leta 2012 v ZDA prestaja 25-letno zaporno kazen.

Še utrinek iz zasebnega življenja nesrečne Brittney Griner. Leta 2013 je javno povedala, da je lezbijka, dve leti pozneje se je poročila z Glory Johnson, košarkarico ekipe WNBA Tulsa Shock.