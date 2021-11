Kraljeva ljubica ima čedalje manj skrivnosti

Švicarski preiskovalci že nekaj let preučujejo kompleksno finančno mrežo, prek katere je Corinna Larsen, nekdanja ljubica nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa, skrila več kot 70 milijonov evrov.

Sedeminpetdesetletna poslovna ženska, ki se je rodila v Nemčiji, živi pa v Monaku, je v času, ko je uživala v kraljevi družbi, s švicarskima odvetnikoma ustvarila zapleten sistem. Vanj je povezanih najmanj dvanajst podjetij in skladov, ki delujejo v davčnih oazah, njihov glavni namen pa je bil, da bi skrili enormno premoženje. Ko so zadevo dobili v roke švicarski preiskovalci, se je Corinna Larsen zagovarjala, da je bila zgolj krinka, pod katero naj bi skrili kraljevo bogastvo. Švicarski državni tožilec Yves Bertossa, ki je Corinno Larsen že leta 2018 uradno razglasil za osumljeno pranja denarja, je najbolj zaslužen za razkritje mreže. Tudi njen nekdanji ljubimec, zdaj zaslužni kralj Juan Carlos, je bil pod drobnogledom španskega tožilstva. Preiskovali so ga zaradi suma vpletenosti v podkupovanje, oviranje sodstva in davčne utaje, vendar so oktobra sporočili, da bodo njegov primer opustili.

Preiskovalci so razkrili, da je Corinna Larsen podjetju Solare na Bahamih leta 2012 nakazala 64,8 milijona »donacij«. Gre za znesek, ki ji ga je »nepreklicno« nakazal kralj. Tri leta pozneje je v imenu panamske fundacije Jade Trust na angleškem podeželju kupila 14 milijonov evrov vredno posestvo. Lastnik je postal njen takrat trinajstletni sin Alexander. Njene finančne sledi so odkrili tudi v Maroku, na Sejšelih, Novi Zelandiji, Švici in še kje. Očitno si švicarski preiskovalci še ne morejo oddahniti, še manj pa Corinna Larsen.