Kraljevi naziv za poskuse političnega lobiranja

Dve ameriški republikanski senatorki sta nedavno prejeli nenavaden telefonski klic v zvezi s plačanim starševskim dopustom, in sicer od članice britanske kraljeve družine. »Senatorka Capito? Tu Meghan, vojvodinja Susseška,« je začetek nepričakovanega pogovora s soprogo princa Harryja povzela Shelley Moore Capito iz Zahodne Virginije, ene od zveznih držav, v katerih je v zadnjih tednih potekala intenzivna razprava o tej, za mnoge Američane kontroverzni temi. Podoben klic je od Meghan po poročanju Politica prejela tudi republikanska senatorka Susan Collins, ki v zgornjem domu ameriškega kongresa zastopa državo Maine.

Natančna vsebina obeh pogovorov ni znana, toda vojvodinja naj bi z njima izrazila podporo uvedbi plačanega starševskega dopusta. Podobno je storila že prejšnji mesec v odprtem pismu demokratskemu vodstvu v obeh domovih kongresa. »Nisem izvoljena funkcionarka niti političarka. Kot mnogi drugi sem angažirana državljanka in starš,« se je glasil uvod pisma, ki je bilo objavljeno na spletni strani interesne organizacije Paid Leave for All in pod katero se je nekdanja igralka podpisala s svojim celotnim kraljevim nazivom.

Člani kraljeve družine morajo ostati neopredeljeni

Novica o njenih poskusih interveniranja v ameriških političnih razpravah je bila v ZDA sprejeta z mešanico presenečenja in odsotnosti resničnega zanimanja za to, kar ima povedati. Bistveno ostreje so se nanjo odzvali na britanskem dvoru. Neimenovani visoki predstavniki so v izjavah za londonski Times konec tedna izrazili nelagodje ob tem, kako vojvodinja svoj naziv na drugi strani Atlantika uporablja za poskuse političnega lobiranja.

»Če uporabljate naziv člana kraljeve družine, se morate izogibati takšnim stvarem. V nasprotnem primeru naziv uporabljate zunaj konteksta in ljudje se bodo začeli spraševati o vaših motivih,« je dejal neimenovani predstavnik dvora. To je tudi vzrok, da morajo člani britanske kraljeve družine v skladu z ustavno ureditvijo ostati politično neopredeljeni in se ne vpletati v aktualne politične razprave. Nekaterim to sicer bolje uspeva kot drugim: medtem ko kraljica Elizabeta II. že vse od prevzema prestola to pravilo dosledno upošteva, je prestolonaslednik princ Charles od njega v preteklosti vsaj nekajkrat odstopil.

Timesov vir je tudi poudaril, da britanska kraljeva družina nima nikakršne besede v ameriški politiki, ne glede na to, da vojvodinja in njen soprog od začetka lanskega leta, ko sta opustila opravljanje kraljevih dolžnosti, večino časa preživita v Kaliforniji. »Vojvodinja Susseška pri tem vprašanju nima pravice imeti močnejši glas od drugih mater v Ameriki. Ne bi se smela igrati s politiko.«