Dolly Parton ob sprejemu v Dvorano slavnih: Zdaj sem rock zvezda

V nedeljo so v Los Angelesu v Dvorano slavnih rock and rolla, Rock and Roll Hall of Fame, ki ima sicer sedež v Clevelandu, slavnostno sprejeli nove člane. Glasbenike je v muzej, posvečen najvplivnejšim glasbenikom, producentom in umetnikom, ki so zaznamovali zgodovino te glasbene zvrsti, izbiralo tisoč glasbenikov, zgodovinarjev in predstavnikov glasbene industrije.

Letošnji novinci so ameriški raper Eminem, britanski pop duo Eurythmics, ki ga sestavljata Annie Lennox in Dave Stewart, ameriški pevec Lionel Richie, britanska skupina Duran Duran, kantavtorica Carly Simon, rockerja Benatar in Neil Giraldo ter legendarna country pevka Dolly Parton (76).

Partonova je na začetku kariere pisala glasbo in besedila za druge izvajalce, leta 1967 pa je uspela že s prvo ploščo Hello, I'm Dolly. V bogati karieri, ki je vrhunec dosegla v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, je prodala več kot sto milijonov albumov, njene plošče, ki jih v zadnjih letih izdaja pri svoji založbi Dolly Records, pa se dobro prodajajo tudi v novem tisočletju.

Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi je najbolj znana I Will Always Love You, ki jo je kasneje pela Whitney Houston. Igrala je tudi v več filmih, The Best Little Whorehouse in Texas ji je leta 1982 prinesel nominacijo za zlati globus za najboljšo igralko, med najbolj znanimi filmi, v katerih je igrala, pa so Jeklene magnolije iz leta 1989.

Za glasbeno ustvarjanje je prejela 11 grammyjev, leta 1999 pa so jo sprejeli v Country Music Hall of Fame. Ko so jo nominirali za Dvorano slavnih rock and rolla, je nominacijo najprej zavrnila, a si je kasneje premislila.

Pevka je na slovesnosti tudi nastopila. FOTO: Valerie Macon/AFP

V lasti ima tudi podjetje The Dollywood Company, ki upravlja zabaviščne parke, posveča pa se tudi dobrodelnosti. Organizacija Dollywood Foundation si prizadeva za dvig izobrazbe in se bori proti revščini v vzhodnem Tennesseeju, kjer je odraščala.

Skoraj tako znana kot po glasbi je po platinasti pričeski in bujnem oprsju, iz katerega se rada pošali. »Bila sem prva ženska, ki je zažgala svoj modrček – gasilci so potrebovali štiri dni, da so pogasili požar,« je nekoč dejala.

Šali se tudi na račun svojih številnih plastičnih operacij. »Veliko denarja je potrebnega, da si videti tako poceni,« je večkrat izjavila. V ljubezni pa zanjo ni šale. Že od leta 1966 je poročena s poslovnežem Carlom Thomasom Deanom. »Res sva ponosna na najin zakon. Za naju je prvi. In zadnji,« je izjavila leta 2011.

Kljub letom, v katerih se marsikdo upočasni, Dolly o tem ne razmišlja. »Ko dosežeš določeno starost, mislijo, da si opravil. No, jaz nikoli ne bom opravila. Vedno bom snemala plošče, četudi jih bom morala prodajati iz prtljažnika avtomobila. To sem v preteklosti že počela in to lahko spet počnem,« pravi.