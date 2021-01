»Kul bi bilo, če ga nikoli ne dobim«

Glenn Close z emmyjem za serijo Damages. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Za oskarja za glavno žensko vlogo je bila nominirana tudi s filmom Albert Nobbs. FOTO: Promcijsko gradivo

Triinsedemdesetletna igralska legendaje 25. januarja gostovala v Varietyjevi oddaji Actors on Actors in se razgovorila o svoji karieri, v kateri je bila, kot je ugotovil voditelj, kar sedemkrat nominirana za oskarja, trikrat za stransko in štirikrat za glavno žensko vlogo, a je za zdaj še brez prestižnega zlatega kipca.»Kaj lahko storimo, da vam priskrbimo oskarja?« jo je vprašal v šali, Glenn pa je v smehu odvrnila: »Morda bi bolje, da me pripeljejo na invalidskem vozičku in prejmem kipec za življenjsko delo? Potem mi ne bi bilo treba imeti govora!«Prvo oskarjevsko nominacijo si je prislužila pred 38 leti za stransko vlogo v filmu Garpov svet (The World According to Garp). Sledili sta še dve zaporedni nominaciji za najboljšo stransko vlogo, leto kasneje v filmu Velika jeza (The Big Chill) in leta 1985 za vlogo v filmu Rojen za bejzbol (The Natural).Številni igralkini oboževalci se strinjajo, da se ji je največja krivica zgodila, ko leta 1987 ni dobila oskarja za vlogo Alex Forrest, ki je bila v filmu Usodna privlačnost (Fatal Attraction) obsedena z. Na vlogo se je pripravljala tako, da je obiskovala psihiatre, v preteklosti pa je v intervjujih večkrat povedala, da je »vzljubila« svoj lik in je Alex hotela prikazati kot človeka s hudimi težavami, ne pa kot pošast.Tistega leta je oskarja za glavno žensko vlogo v filmu Mesečnica domov odnesla. Za glavno žensko vlogo je bila Glenn Close odtlej nominirana še trikrat, za vlogo v filmih Nevarna razmerja (Dangerous Liaisons, 1989), Albert Nobbs (2012) in Žena (The Wife, 2019).»Stvar ni v mojih rokah. Lahko le še naprej dobro delam. Delo, sam proces dela, je tisto, kar me izpolnjuje, res pa je lepo, ko je tvoje delo všeč tudi drugim,« je povedala v Actors on Actors in pristavila: »Morda bo celo kul, če oskarja nikoli ne dobim.«Če ostane brez, bo v dobri družbi. Najprestižnejše filmske nagrade namreč nikoli niso dobile velikanke sedme umetnosti, kot soali