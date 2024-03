Legija časti za človeka, ki rešuje amazonski pragozd

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na državniškem obisku Brazilije skupaj z brazilskim predsednikom Ináciem Lulo da Silvo predstavil ambiciozni načrt o milijardo evrov vrednih naložbah v Amazonijo. Macron s prvim obiskom francoskega voditelja v Braziliji po enajstih letih simbolizira nov začetek v odnosih s to državo. Z nekdanjim predsednikom Jairom Bolsonarom sta bila v sporu zaradi uničevanja okolja, poleg tega je Bolsonaro javno žalil francosko prvo damo Brigitte Macron.

Cilj ambicioznega naložbenega načrta je zbrati milijardo evrov javnih in zasebnih naložb v brazilski in gvajanski Amazoniji v prihodnjih štirih letih. Prihodnje leto bo Belem v severni Braziliji gostil podnebni vrh COP30, voditelja pa nameravata med pripravami promovirati mednarodni časovni načrt, ki vključuje ustanovitev »trga ogljika«, ki bo namenjen nagrajevanju držav, ki vlagajo v naravne ponore ogljika, kot je amazonski pragozd. Krčenje gozdov v brazilski Amazoniji se je leta 2023 – po skokovitem porastu pod Bolsonarom – pod Lulovo vladavino zmanjšalo za polovico. Sporazum vključuje tudi podporo lokalnim amazonskim skupnostim, ki imajo bistveno vlogo pri zaščiti biotske raznovrstnosti s svojim tradicionalnim znanjem in praksami gospodarjenja z gozdovi.

V Belemu je Macron z legijo časti, najvišjim francoskim odlikovanjem, odlikoval plemenskega poglavarja Raonija Metuktireja, za njegovo vlogo »mednarodne osebnosti v boju za ohranitev amazonskega pragozda in kulture domorodnih ljudstev«, poroča Le Monde. Metuktire je pred več kot 30 leti zapustil svoj dom v Amazoniji in začel potovati po svetu ter razširjati sporočilo o grožnjah, ki jih predstavlja uničenje deževnega gozda. Sporočilo je ponesel papežem, kraljevim družinam in predsednikom.