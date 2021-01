Margaret Court: Letos ni dobila vabila

Deležna veliko ustrahovanj

Leta 2003 je bila kot ena od avstralskih legend upodobljena na znamki. FOTO: Shutterstock



Prejela najvišje državno odlikovanje

Legendarne avstralske tenisačice(78) niso povabili na letošnji Australian Open. Vrhunska športnica, ki se je upokojila leta 1977 in se še vedno lahko pohvali z rekordnimi zmagami, je novico sporočila med torkovim intervjujem na radiu 3AW ter dodala, da se februarskega dogodka ne bi udeležila, četudi bi vabilo prejela. Kamen spotike so njeni konservativni pogledi na homoseksualnost in istospolne poroke.Največ prahu so dvignile izjave, da so vsebine LGBT, ki jih predajajo otrokom v šolah, delo hudiča, ter opazka, da je svet tenisa poln lezbijk. Courtova je bila vzgajana kot rimskokatoličanka, poročena je od leta 1967, znotraj cerkvene institucije ter njenih dobrodelnih projektov pa aktivno sodeluje še danes. Med radijskim pogovorom je dejala, da so bile mnoge njene izjave vzete iz konteksta:»Vedno sem govorila, kar pravi biblija. Nikogar ne sovražim. Rada imam ljudi, geje in transspolnike, tudi v naših skupnostih za pomoč so dobrodošli. Nikoli nikogar ne zavrnemo. O meni je bilo izrečenih veliko stvari, ki jih nikoli nisem izjavila, kar je najbolj žalostno. Zadnja leta sem bila deležna veliko ustrahovanj, toda to me ne moti. V redu je. Kadar kaj rečem, pa me razglasijo za fanatičarko in to mi ni všeč.«Organizatorji znamenite športne prireditve Australian Open so že na lanskem dogodku, ki se ga je udeležila, izjavili, da se s ponižujočimi osebnimi stališči teniške šampionke ne strinjajo. Takrat sta vrhunska tenisačainprotestirala proti temu, da se arena v Melbournu, zgrajena v 80. letih, še naprej imenuje po Margaret Court. Prejšnji teden je ta prejela najvišje državno odlikovanje za nadpovprečne dosežke, kar je bilo ponovno deležno določenih kritik.Sama je priznanja zelo vesela: »Rada sem zastopala svoj narod. To priznanje je za moje delo v skupnosti. Tedensko oddamo 75 ton hrane. Odlikovanje sem dobila tudi za svoj tenis in dolgo je trajalo, da je bilo podeljeno.« Njen rekord z osvojenimi 24 turnirji za Grand Slam ostaja nepresežen tako v ženski kot v moški kategoriji.