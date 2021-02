Mariah Carey pred sodnika

toži sestro, slavno pevko Mariah Carey zaradi »namernega ponižanja«, ki ga je povzročila z objavo avtobiografske knjige The Meaning of Mariah Carey (Pomen Mariah Carey). Alison Carey zavrača obtožbe na svoj račun, češ da je zlorabljala sestro. Mariah Carey očita, da je v nekaterih poglavjih zapisala neresnične trditve o njej. Zaradi tega je po objavi v knjigi in vsej medijski pozornosti, ki je je bila deležna, v veliki čustveni stiski. Alison Carey je mlajši sestri, s katero nista živeli skupaj, odkar so se njuni starši ločili, ko je Alison imela enajst let, poslala predlog za poravnavo. Ker ni prejela odgovora, jo zdaj toži za 1,25 milijona dolarjev za ublažitev čustvene stiske.Mariah Carey se v knjigi na široko razpiše o burnem otroštvu in odraščanju v nasilni družini. Med drugim piše, da ji je, ko je bila stara 12 let, takrat 20-letna sestra Alison dala valij, da bi jo nagovorila k prostituciji. Pa tudi da je v Mariah vrgla vroč čaj, da je dobila opekline tretje stopnje. Alison Carey izpodbija te trditve in pravi, da njena sestra »ni predložila dokaza, ki bi utemeljeval te resne obtožbe«, in jih je objavila v knjigi, ne da bi ji dala možnost, da nanje odgovori. Alison Carey, ki je bila v najstniških letih odvisnica pa tudi prostitutka, je, ko ji je leta 1990 takrat 20-letna sestra Mariah posvetila svoj prvi album, dejala, da je to le navidezno prijazno dejanje »dobre sestre«. Mariah Carey je menda tudi večkrat plačala sestri Alison zdravljenje in odvajanje od različnih substanc.