Marianne Faithfull z novim albumom

Muza britanske popkulture iz šestdesetih let prejšnjega stoletja Marianne Faithfull se ne da. Potem ko je komajda preživela okužbo z novim virusom in je že pogledala na drugo stran, se je takoj odpravila v studio, da bi dokončala nov album. Štiriinsedemdesetletna pevka in igralka je o bolezni, ki jo je za tri tedne spravila v bolnišnico, dejala: »Bila sem v temnem območju, skorajda pokojna.« Glede na to, da verjetno ne bo več pela, ima namreč težave z dihanjem, je njen novi album, 21. po vrsti, tudi zadnji.Tudi na njem je slišati njen prepoznavni hrapavi vokal. Pravi, da ima težave s spominom, kratkoročnim, dobro pa se spomni svojih neumnosti iz minulih desetletij. »Izguba spomina, ki je posledica te bolezni, je res grozna,« je poudarila. Nov album, ki je nastal v sodelovanju z Warrenom Ellisom , sodelavcem Nicka Cava , je poimenovala She Walks in Beauty po pesmi lorda. V pevski karieri je bolj recitirala kot pela, nov album pa je ravno to. Na njem poleg Byronove poezije recitira še poezijoin. Warren je poleg zvočnih kolažev poskrbel za produkcijo, sodelovali so še Brian Eno z zvočnim pejsaži, Nick Cave s klavirjem in francoski violončelist Vincent Ségal