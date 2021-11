Matthew McConaughey ne bo kandidiral za guvernerja Teksasa

Z oskarjem nagrajeni igralec Matthew McConaughey je naredil konec večmesečnim ugibanjem o tem, ali bo v kratkem vstopil v politiko. »V tem trenutku« ne bo kandidiral za guvernerja Teksasa, je pojasnil 52-letni zvezdnik in tako razočaral mnoge v liberalnih krogih, ki so po tihem že računali nanj. Z nelagodnostjo pa so na njegovo odločitev čakali tudi privrženci sedanjega skrajno konservativnega guvernerja Grega Abotta, ki se bo novembra 2022 potegoval že za tretji mandat. Največ prahu je v zadnjem času dvignil njegov zakon, ki abortus dovoljuje le še v redkih skrajnih primerih.

»Kot preprost deček, ki se je rodil v majhnem mestu Uvalde v Teksasu, nisem nikoli pomislil, da bom nekoč v igri za političnega voditelja,« je McConaughey povedal v videu, ki ga je objavil na spletu. »To je pot ponižnosti in navdiha, ki terja razmislek. Je pa tudi pot, za katero sem se odločil, da se v tem trenutku ne bom odpravil po njej.« Javnomnenjske raziskave so sicer pokazale, da bi se v tekmi proti Abbotu McConaughey obnesel boljše kot Beto O'Rourke, nekdanji demokratski predsedniški kandidat, ki je kampanjo za teksaškega guvernerja uradno začel ta mesec.

McConaughey je še v začetku tega meseca za AFP povedal, da »se je razpravljalo« o guvernerskih volitvah kot možni poti. Doslej se še ni strankarsko opredelil, je pa zase izjavil, da je »agresivno sredinski« in dodal: »Ne zato, ker je to področje sivine in kompromisov … Mislim, da je to danes prostor drznosti. To je prostor izobčencev.« V videu je igralec, ki je sprva zaslovel v romantičnih komedijah, potem pa se je izkazal tudi v zahtevnih vlogah v filmih Klub zdravja Dallas, Volk z Wall Streeta, Medzvezdje, in seriji Pravi detektiv, še obljubil je, da bo svoj čas raje namenil podjetjem in ustanovam, ki pomagajo ljudem uspeti v življenju.