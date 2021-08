Meghan Markle prireja veličastno zabavo

Vojvodinjabo danes dopolnila 40 let. Za to okroglo obletnico se je odločila prirediti zabavo, ki ji jo bo pomagal organizirati slavni. Gre za najboljšega organizatorja zabav med slavnimi, priporočila pa naj bi ji ga kar. Leta 2018 je bil Cowie izbran za najboljšega organizatorja zabav v severovzhodnem delu ZDA. Pripravil je že zabave zain mnoge druge petične stranke.Meghan bo povabila 65 gostov, zabava pa bo v dvorcu, kjer živita s Harryjem, v prečudovitem in mondenem Montecitu, kalifornijskem mestu, slabih 150 kilometrov oddaljenem od Los Angelesa. Nepremičnino sta kupila lani in zanjo odštela dobrih 12 milijonov evrov, kar je bilo več kot pol manj od prvotne ponudbe prodajalca.Razkošni dvorec, ki meri kar 1600 kvadratnih metrov, ima devet spalnic in šestnajst kopalnic, telovadnico, vinsko klet, center za dobro počutje, kino, knjižnico, pisarno in sobo za zabavo z biljardom, džuboksom ter retro videoigricami. Nič manj razkošna ni okolica na posestvu – s teniškim igriščem, garažo za pet avtomobilov ter otroškim igriščem, ki je pravi raj za najmlajše.Pred kratkim je slavni kraljevski par znova dvignil prah, saj je princ Harry napovedal izid knjige, spominov o življenju v kraljevi družini in izstopu iz nje. Izšla bo prihodnjo jesen – prav v letu kraljičinega jubileja – pri založbi Penguin, ki je avtorju vnaprej plačala kar 15 milijonov ­dolarjev.Menda naj bi šel zaslužek od knjige v dobrodelne namene. Razvpiti odpadnik kraljevega dvora je obljubil, da spomini ne bodo napisani s stališča nekoga, ki se je rodil kot princ, temveč s stališča moškega, kakršen je postal.A vrnimo se k prihajajoči veličastni zabavi.je menda že naročil torto v krajevni slaščičarni, ki izdeluje še posebej dobre slaščice, okrašene s cvetjem. Meghanini gosti naj bi bili deležni polnih miz lokalnih dobrot in vin. Zagotavljajo tudi, da bo zabava organizirana v skladu s pravili za preprečevanje širjenja virusa.Rojstnodnevna zabava naj bi bila sicer cenejša in manjša od tiste, ki jo je priredila pred Archiejevim rojstvom leta 2019, za katero naj bi vojvodinja odštela nekaj več kot 400.000 evrov. Medijska pozornost kraljevemu paru očitno prinaša tudi velike vsote denarja.