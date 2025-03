Meghan Markle v vlogi gospodinje razočarala kritike

Meghan Markle je z novo serijo Z ljubeznijo, Meghan (angl. With Love, Meghan) znova stopila v ospredje kot javna osebnost, tokrat v vlogi gospodinje. Serija, ki je pred kratkim izšla na pretočni platformi Netflix, kritikov ni navdušila, vseeno pa bo, že zgolj zaradi imena, ki ga ima soproga princa Harryja, najverjetneje ena bolj gledanih – vsaj na začetku.

Kritiki so bili zelo grobi, serijo označujejo kot plitko, osredotočeno na samopromocijo in brez kakršnegakoli resnega sporočila.

Serija prikazuje Meghan v vlogi gostiteljice, ki ponuja nasvete za dekoracijo, kuhanje in urejanje prijetnega domačega okolja. Pri tem ne gre za poglobljen prikaz življenjskega sloga, temveč za skrbno zrežiran vizualni spektakel, katerega glavni namen je očitno promocija Meghaninih izdelkov in njene nove blagovne znamke As Ever, so enotni (predvsem britanski) mediji.

Kritiki opozarjajo, da serija ne prinaša nobenih resničnih vsebin ali iskrenih življenjskih zgodb. Namesto tega je polna odrskih nastavitev, umetnega svetlobnega ambienta in scen, ki dajejo vtis, da Meghan posnema že uveljavljene vplivnice na področju življenjskega sloga, kot sta Martha Stewart in Gwyneth Paltrow, vendar brez njihove strokovnosti ali inovativnosti, piše britanski Radio Times.

Ostre kritike britanskih medijev

Britanski mediji so serijo sprejeli skrajno negativno. Daily Mail jo je označil za »komaj gledljivo«, Guardian pa jo je opisal kot »tako nesmiselno, da bi lahko bila zadnja televizijska oddaja Susseških«. Kritiki so posebej izpostavili Meghanino obsedenost z malenkostmi, kot so izdelava dekorativnih prigrizkov in aranžiranje cvetja, medtem ko serija popolnoma spregleda bolj relevantne teme.

Kritiki so posebej izpostavili Meghanino obsedenost z malenkostmi, kot so izdelava dekorativnih prigrizkov in aranžiranje cvetja, medtem ko serija popolnoma spregleda bolj relevantne teme. FOTO: Netflix

Nekateri gledalci so izrazili razočaranje, saj so pričakovali bolj oseben vpogled v življenje Meghan in Harryja ali vsaj resnične življenjske izzive, ne pa promocije luksuznega življenjskega sloga, ki je za večino ljudi nedosegljiv. Številni gledalci so na družbenih omrežjih zapisali, da serija deluje kot 40-minutni oglas za drage izdelke in idealizirano različico Meghaninega življenja, ki nima povezave z realnostjo.

Ameriški mediji prizanesljivejši

Na drugi strani so ameriški mediji serijo sprejeli nekoliko bolj prizanesljivo, a še vedno brez pretirane hvale. Vogue je pohvalil Meghanino pozornost do detajlov in njeno strast do estetike, Harper’s Bazaar pa to, da deluje srečna in zadovoljna v svoji novi vlogi. Vendar pa so tudi ameriški kritiki poudarili, da serija ne prinaša nobenih inovativnih vsebin in da je njen glavni namen očitno promocija Meghanine blagovne znamke in njenega vpliva v industriji življenjskega sloga.

Emily Burack iz Town & Country Magazine je opozorila, da se Meghan trudi ustvariti iluzijo pristnosti, vendar so vsi elementi serije tako skrbno zrežirani in vizualno izpopolnjeni, da delujejo neiskreno in umetno. Serija tako ne ponuja topline ali spontane energije, ki bi jo gledalci pričakovali od oddaje o življenjskem slogu.

Popolnost brez pristnosti

Vsaka epizoda Z ljubeznijo, Meghan se osredotoča na en vidik »gostoljubnosti« ali »dekoracije«. Prikazuje Meghan, kako pripravlja darilne košarice, peče torte in svetuje, kako estetsko aranžirati dom. Na prvi pogled je to nedolžna vsebina, toda kritiki opozarjajo, da je vse skupaj močno skomercializirano. Pri peki uporablja lastne izdelke, pri dekoraciji promovira svojo blagovno znamko in vsaka epizoda deluje kot prefinjen oglas za njene produkte.

Pogodba Meghan in Harryja s pretočnim velikanom, vredna sto milijonov dolarjev, bi lahko bila ogrožena, če serija ne bo dosegla zadostne gledanosti. FOTO: Netflix

Posebej je bila izpostavljena epizoda, v kateri Meghan pripravlja domačo marmelado iz jagod, ki jih domnevno goji na svojem vrtu. Scena je zasnovana kot nostalgičen trenutek, povezan z njenimi spomini na otroštvo, a kritiki opozarjajo, da deluje prisiljeno in narejeno zgolj za kamero.

Drugi deli serije vključujejo čebelarjenje, izdelavo sveč in aranžiranje cvetličnih šopkov. Medtem ko bi lahko bile te teme zanimive, so prikazane na način, ki ni niti poučen niti resnično inspirativen, temveč zgolj vizualno privlačen in primeren za instagram profil kakšne vplivnice.

Majava prihodnost

Veliko vprašanje ostaja, ali bo serija dosegla pričakovanja Netflixa. Pogodba Meghan in Harryja s pretočnim velikanom, vredna sto milijonov dolarjev, bi lahko bila ogrožena, če ne bo dosegla zadostne gledanosti. MailOnline poroča, da je prav ta projekt eden ključnih za njihovo nadaljnje sodelovanje, zato bi morebitni neuspeh lahko resno vplival na njuno prihodnost v medijski industriji.

Dodatno negotovost povzroča tudi dejstvo, da se zdi, da občinstvo izgublja zanimanje za Meghanine projekte. Po neuspehu podcasta Archetypes in odpovedi animirane serije Pearl je Z ljubeznijo, Meghan še en poskus v svetu zabavne industrije, ki pa za zdaj ne kaže znakov velikega uspeha.