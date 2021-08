Nova kolekcija Dolce & Gabbana v znamenju Benetk

Sloviti italijanski modni duet Dolce & Gabbana je novo kolekcijo predstavil kar na Trgu sv. Marka v Benetkah, eni od najlepših naravnih scenografij na svetu. Modno revijo si je ogledalo več kot 400 ljudi, seveda so bila med njimi sama zveneča imena, v čudovitih kreacijah pa so se predstavile številne zvezdnice vseh generacij. Tam sta bili Jennifer Lopez in Monica Bellucci, blestela je šestinsedemdesetletna Helen Mirren, ki je bila kraljica dogodka.



Pisane kreacije, polne cvetja, so na modni pisti nosile hčere slavnih zvezdnikov: Jessie James in D'Lila Star, hčeri raperja Seana Combsa, Deva, hči igralcev Monice Bellucci in Vincenta Cassela, Emmeline, hči igralca Christiana Bala, in Leni, hči manekenke Heidi Klum. Prav sedemnajstletna Leni je z lepoto in gracioznostjo najbolj navdušila občinstvo. Najstnica, ki gre po maminih stopinjah, se je že pojavila na naslovnici nemške izdaje revije Vogue.



Vse nastopajoče so pripeljali na prizorišče na gondolah, zato je bil dogodek še bolj teatralen. Triinšestdesetletni Domenico Dolce je povedal, da sta hotela oblikovalca s to veličastno modno revijo in slavnimi gosti obuditi vero v modo in lepoto, saj je pandemija močno ogrozila modno industrijo. Prepričan je, da so Benetke pravo mesto za njuno modo, saj so polne nasprotij: so romantične in senzualne, melanholične in vesele, racionalne in vizionarske, polne svetlobe in teme, svete in profane, temne in zlate.



Pisana kolekcija je bila povsem v znamenju Benetk, mešanica sodobnosti in tradicije. Manekenke so nosile obleke in ogrlice iz muranskega stekla, navzoči so bile karnevalske maske, serpentinski vzorci, ki krasijo Trg svetega Marka, brokat in svila z zlatimi nitmi. O tem, da je to bil res velik modni spektakel, priča dejstvo, da je modna hiša Dolce & Gabbana svoje kolekcije predstavila na različnih prizoriščih v Benetkah v kar treh dneh. Poleg kolekcije visoke mode za ženske so predstavili še kolekcije za moške, nakita in za dom.



Za spektakularen konec modne revije je poskrbel čudežni sončni zahod, ki obstaja le v Benetkah. Oranžno sonce, ovito v temnomodre oblake, je počasi zašlo za obzorjem.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: