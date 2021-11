Modni svet žaluje

V 42. letu je v nedeljo umrl Virgil Abloh, umetniški direktor moških kolekcij v modni hiši Louis Vuitton. Za Američana je bila usodna redka oblika raka. Kariero v svetu visoke mode je začel leta 2009 pri modni hiši Fendi, kjer je sodeloval z raperjem Kanyejem Westom, tri leta pozneje je poslal na trg blagovno znamo Off-White, preden je kot prvi temnopolti umetniški direktor zablestel pri Louisu Vuittonu, pa je sodeloval tudi s švedsko Ikeo.

Abloh je z moškimi kolekcijami zamegljeval meje med visoko in casual modo, prav tako je preizkušal oblačilne meje med spoloma. Modni svet je recimo navdušil s svetlečo se izvezeno oprsnico, ki jo je leta 2019 na podelitvi zlatih globusov nosil mladi igralec Timothée Chalamet. Abloh je sodeloval s podjetjem Nike in z linijo superg močno zaznamoval tudi svet obutve. Revija Time ga je leta 2018 uvrstila na seznam stotih najvplivnejših ljudi na svetu.

Sodeloval je z raperjem Jay-Z-jem in drugimi glasbeniki, za katere je oblikoval ovitke, verjel je v moč umetnosti, tudi sam razstavljal, glasbe ni spremljal le od strani, ampak je bil uspešen didžej. Nekoč je takole opisal svoje delovanje: »Kar počnem, počnem za 17-letno različico samega sebe.«

Zadnji dve leti je bíl boj z agresivno, redko obliko raka, zaradi srčnega angiosarkoma se je večkrat zdravil, vendar svojega boja za življenje ni delil z javnostjo. Z ženo Shannon imata dva otroka.

Izrazi žalosti prihajajo z vseh strani. Modna oblikovalka Donatella Versace se je od Abloha poslovila z besedami: »Svet je izgubil modnega superzvezdnika. Oblikovalca za zgodovinske knjige. Na ta žalostni dan razmišljam o tvojih bližnjih.« Manekenka Hailey Baldwin pa je zapisala: »Nikoli ne bom mogla povedati, kako hvaležna sem, da sem ga poznala in delala z njim. Od hoje po pisti v njegovih kreacijah do tega, da je oblikoval mojo poročno obleko, in za vse prelepe trenutke.« Baldwinova je poročena s kanadskim pevcem Justinom Bieberjem.

Med tistimi, ki jih je smrt modnega junaka najbolj prizadela, sta zakonca Victoria in David Beckham, žaluje klan Kardashian-Jenner-West, sodeloval in prijateljeval je tudi z manekenko Bello Hadid.