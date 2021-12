Money, money, money: Izvirna Abba nad svoje oponašalce Abbo Mania

Pravni zastopniki legendarne švedske pop skupine Abba so v petek vložili tožbo, v kateri zahtevajo prepoved uporabe imena Abba Mania britanski glasbeni skupini, ki preigrava njihove uspešnice, poroča Reuters. Abbini odvetniki so v tožbi, ki so jo vložili na ameriško okrožno sodišče na Manhattnu, menedžerje skupine Abba Mania obtožili »parazitskega in zlonamernega ravnanja« z izdajo Abbine dobre volje in blagovne znamke za promocijo skupine Abba Mania.

Odvetniki švedske glasbene skupine trdijo, da je Abba Mania ignorirala zahteve za prenehanje uporabe tega imena na družbenih omrežjih, youtubu in spletni strani abbamania.com oziroma ni upoštevala predloga, naj uporablja ime Abba Tribute na način, ki pri občinstvu ne bi povzročal zmede. Zagovornici skupine Abba Mania, odvetniški družbi Handshake iz Manchestra in TAL Entertainment iz Bicestra, se na vsebino obtožnice še nista odzvali. Abba je udarec svojim oponašalcem zadala med tem, ko so ti na koncertni turneji v ZDA, ki so jo naslovili »The original tribute from London's West End!«.

Tožnik v imenu Abbe, glasbena založba Polar Music, zastopa švedsko skupino vse od njene ustanovitve leta 1972 v Stockholmu. V tožbi navaja tudi drugo škodo, ki jo je Abba Mania povzročila Abbi.

Švedska pop skupina je v skoraj petdesetih letih delovanja prodala okoli 385 milijonov plošč. Uspešnice z njih (Waterloo, Dancing Queen, Money, Money, Money, The Winner Takes It All …) so že dolgo zimzelene. Abba je bila tudi ena prvih, ki so svojo glasbo promovirali z glasbenimi videii.

Prejšnji mesec so člani zasedbe Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson in Anni-Frid Lyngstad izdali prvi nov album po 40 letih. Poimenovali so ga Voyage, njegovo predstavitev načrtujejo na turneji prihodnjo pomlad, na kateri bodo nastopali njihovi digitalni avatarji, ki bodo posnemali njihov videz iz sedemdesetih let. Člani namreč štejejo že več kot sedemdeset pomladi. Na odru so nazadnje skupaj stali na turneji v letih 1979 in 1980 na Japonskem, ko so že bili vidni razkoli v skupini. Björn in Agnetha sta naznanila ločitev, in čeprav se skupina uradno ni nikoli razšla, sta se Agnetha in Anni-Frid odločili za samostojno kariero in izdali solo albume.

Skupina Abba Mania je bila ustanovljena leta 1999 in imela številne koncerte v gledališčih po Veliki Britaniji. Leta 2002 je nastopala 18 zaporednih tednov v londonskem Strand Theatru na West Endu, kar je po navedbi z njihove spletne strani »obudilo fenomen Abbe med njenimi oboževalci po vsem svetu«. Uprizorili so več kot 3000 koncertov v več kot 30 državah, poslušalo jih je tri milijone gledalcev.