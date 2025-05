Morilska brata bi lahko odkorakala iz zapora

Brata Joseph Lyle Menendez (57) in Erik Galen Menendez (54) sta bila zaradi umora staršev, Joséja in Mary Louise »Kitty« Menendez na njunem domu na Beverly Hillsu leta 1989 obsojena na dosmrtno zaporno kazen. Javnost se je za primer znova začela zanimati zaradi lanskega Netflixovega dokumentarca The Menendez Brothers (Brata Menedez).

Podpira ju tudi Kim Kardashian

Po dejanju sta sprva trdila, da je šlo za mafijski umor, policija pa ju je vzela pod drobnogled zaradi zapravljanja denarja in zato, ker sta najela računalniškega strokovnjaka, ki je izbrisal očetovo posodobljeno oporoko.

Odvetnik obrambe Mark Geragos je bil zadovoljen z razsodbo. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Njuni odvetniki so med sojenjem trdili, da sta starše ubila v samoobrambi po letih domnevne spolne, čustvene in fizične zlorabe. Primer, ki je poleg Netflixovega dokumentarca popisan tudi v številnih knjigah in filmih, še vedno deli Američane. V zadnjih dveh letih sta brata skušala doseči znižanje kazni, zaradi spremenjene družbene klime pa sta postala malodane ikoni boja proti spolnim zlorabam. Pri njunih prizadevanjih so ju javno podprli tudi nekateri zvezdniki, med njimi Kim Kardashian.

Tožilec meni, da se nista rehabilitirala

Zdaj jima je losangeleški sodnik Michael Jesic znižal kazen na od 50 let do dosmrtnega zapora, kar jima omogoča, da zaprosita za pogojni izpust. »Verjamem, da sta v zadnjih 35 letih storila dovolj, da bi nekega dne morala dobiti priložnost za izpustitev,« je dejal sodnik. Odločitev o njuni morebitni izpustitvi mora sprejeti državna komisija za pogojne odpuste, ki bo o primeru odločala prihodnji mesec.

Okrožni državni tožilec je ostro nasprotoval nižji kazni, češ da se brata v zaporu nista rehabilitirala. Na sodišču sta oba prevzela odgovornost za umora in se opravičila za svoja dejanja. Spregovorila sta o svojih upih, da bosta delala z žrtvami spolnih zlorab in pomagala zapornikom, če bi dobila drugo priložnost.