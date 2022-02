Mož, ki je diplomiral iz keksov Domaćica

Piškoti Plazma in keksi Domaćica so se neizbrisno zapisali v spomin generacij otrok in odraslih in z njimi tudi tovarna Kraš, le malokdo pa ve, kdo je bil človek, ki si je zamislil znamenita izdelka. Idejni oče priljubljenih piškotov je bil Petar Tutovac; po poročanju hrvaškega portala Index je umrl v 88. letu starosti.

Prvi šolani mojster izdelave keksov v nekdanji Jugoslaviji je sicer ustvaril številne slaščice in druge prigrizke, kot prvi je naredil tudi grisine, njegova poklicna pot pa se je začela leta 1949, ko se je prek sindikata prijavil na tečaj za izdelovalce keksov v Zagrebu, ki ga je pripravila tovarna Kraš. »To je bilo takrat edino slaščičarsko podjetje, vsa druga, ki so se pojavljala pozneje, so izhajala iz njega,« je dejal.

Domaćica je do danes doživela kar nekaj novih različic. FOTO: Promocijsko gradivo

Po koncu služenja vojaškega roka se je v Krašu tudi zaposlil, v podjetju pa nato opravil še njihovo šolo za inženirja slaščičarstva v proizvodnji. Njegovo diplomsko delo in prvenec v slaščičarski industriji so bili prav keksi Domaćica. Ta posladek »naše in vaše mladosti« je kasneje doživel številne različice, a osnova je ostala enaka tisti, ki si jo je avtor zamislil v svojem diplomskem delu v 50. letih prejšnjega stoletja, je pisanje Slobodne Dalmacije povzela STA. In če so bili ti keksi njegov prvenec, so bili piškoti Plazma njegov kronski izdelek.

Vrhunec kariere je Petar Tutovac doživel v Požarevcu, kjer je vzpostavil tovarno keksov Bambi z zaščitnim znakom junaka Disneyjevih risank.

Ne glede na to, kakšen odtis v kolektivni spomin so naredili njegovi proizvodi, pa niti enega ni patentiral. Kot je dejal za Slobodno Dalmacijo, so bili to drugi časi, ko se znanja ni skrivalo, temveč se ga je delilo. »Vedno sem menil, da vse, kar počnem, vse recepture in vsi proizvodi, pripada ljudem, da se tako krepita moč in ugled naše države. To so bili časi, ko so veljala drugačna pravila in tudi odnosi med ljudmi so bili drugačni.«