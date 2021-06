Muzej B. B. Kinga se širi

Glasbena legenda B. B. King je z močnim vokalom in specifičnim slogom igranja na kitaro odločilno zaznamoval pol stoletja bluesa. Rodil se je leta 1925 v revni družini na podeželju Misisipija in odraščal ob delu na plantažah bombaža. Kariero je začel v štiridesetih letih z imenom Beale Street Blues Boy, pozneje ga je skrajšal v B. B. King. Električno kitaro si je kupil, ko je prvič srečal in slišal T-Bona Walkerja. Poimenoval jo je Lucille, po ženski, zaradi katere sta se v nočnem klubu stepla dva možakarja. Njegov zaščitni znak je pesem The Thrill Is Gone.



Umrl je 14. maja 2015 v Las Vegasu po večletnem boju s sladkorno boleznijo.­ Star je bil 89 let. Pokopali so ga v njegovem muzeju, ki so ga v Indianoli v ameriški zvezni državi Misisipi odprli leta 2008. Pred kratkim so muzej razširili za prizidek: na približno 420 kvadratnih metrih so predstavili­ zadnje desetletje glasbenikovega življenja. Po poročanju agencije dpa je v novem delu muzeja mogoče videti avtobus, s katerim je glasbenik potoval na turnejo, njegovo zadnjo kitaro ter njegova zasebna avtomobila rolls-royce in chevrolet. Razstave na dosedanjih 1800 kvadratnih metrih predstavljajo prejšnja leta njegovega življenja.



Imel je povprečno po 200 nastopov na leto, leta 1956 je nastopil kar 342-krat. Kot kitarista so ga vedno postavljali ob bok največjim, vključno z Jimijem Hendrixom, Muddyjem Watersom, Duanom Allmanom in Ericom Claptonom, s katerim je leta 2000 izdal album Riding With The King. Za glasbeno delovanje je prejel veliko nagrad, med njimi kar 16 grammyjev, leta 1987 tudi grammyja za življenjske dosežke. Poročen je bil dvakrat, z Martho Lee Denton (1946–1952) in Sue Carol Hall (1958–1966), vendar sta zakona propadla, ker je bil skoraj vedno na turneji. Menda je oče 15 otrok in ima več kot 50 vnukov.

