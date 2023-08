Na operacijo namesto v kletko

Do napovedanega mega dvoboja v mešanih borilnih veščinah med milijarderjema, Elonom Muskom, direktorjem Tesle in lastnikom družbenega medija X, nekdanjega Twitterja, in Markom Zuckerbergom, soustanoviteljem Facebooka, ki danes sodi pod okrilje Mete, konec avgusta očitno še ne bo prišlo.

Iskrice med možakoma so vzplamtele letošnjega junija, dvoboj pa je predlagal Musk po tem, ko so se v javnosti pojavile govorice, da Meta ustvarja novo omrežje, ki bo konkuriralo njegovemu Twitterju. Platforma Threads je zelo podobna Twitterju in predstavlja največji izziv, s katerim se je Twitter kdaj soočil. Trideset milijonov novih uporabnikov se je prijavilo v 24 urah po lansiranju aplikacije. Trgi so se odzvali pozitivno, delnice Facebooka pa so dan pred lansiranjem Threadsa narasle za tri odstotke.

Zuckerberg pravi, da je pripravljen na dvoboj v kletki. FOTO: Shutterstock

Dvoboj naj bi prenašali v živo na družbenem omrežju X, v Las Vegasu, o datumu se sprva niso mogli sporazumeti. Musk naj bi za (ne)športni dvoboj začetka tega stoletja vadil z utežmi, in sicer pretežno v svoji pisarni, za intenzivnejšo vadbo zunaj izvirnega delovnega okolja naj bi najbogatejši človek na svetu ne imel časa. Bil pa je opozorjen, da njegov tekmec trenira jiu jitsu. Morda ni zanemarljivo, da ima izzivalec Musk 52 let, njegov družbenoomrežni tekmec pa trinajst let manj.

Eden od možnih datumov spopada dolarskih titanov naj bi bil 26. avgust, predlagal ga je Zuckerberg in sporočil, da je na dvoboj že zdavnaj pripravljen, vendar odgovora ni prejel.

Zdaj pa je postalo jasno, da v Muskovem taboru prihaja do zapletov in da dvoboja v kratkem ne bo, saj naj bi Musk zaradi težav z vratom in zgornjim delom hrbta najprej moral na operacijo. Sledila bo rehabilitacija ...

Naj do obračuna sploh pride ali ne, operacija pritegovanja svetovne pozornosti je uspela.