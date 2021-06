Na Wimbledonu je ne bo, bo pa na olimpijskih igrah

FOTO: Noel Celis/AFP

Kruta vprašanja novinarjev

Druga najboljša teniška igralka svetaje po tem, ko je zapustila odprto prvenstvo Francije ter napovedala oddih od tekmovanj, predvsem pa medijske pozornosti, naznanila, da zaradi svojega duševnega zdravja ne bo sodelovala na teniškem turnirju v Wimbledonu. Namerava pa nastopiti na olimpijskih igrah na Japonskem, ki bodo kmalu zatem.Triindvajsetletna japonska teniška zvezda se pritiskom organizatorjev in medijev očitno ne namerava ukloniti. Čeprav so organizatorji wimbledonskega turnirja stopili v stik z njeno ekipo in jo poskušali prepričati, da bi se ga vendarle udeležila, se to ne bo zgodilo.Ker ji psihični napori povzročajo občasne depresije in anksioznost, bo raje poskrbela zase kot za medije in zaskrbljene organizatorje. Tem pa so njene zadnje poteze dale misliti in tako je izvršna direktorica wimbledonskega turnirjaza BBC Radio izjavila, da se že posvetujejo o spremembah in izboljšavah v zvezi z medijskim spremljanjem turnirjev v prihodnje. »V posvetovanja bodo seveda morali biti poleg igralcev vključeni novinarji, medijske hiše in vsi drugi vpleteni.«Glavni očitek Naomi Osaka medijem in organizatorjem je ta, da spraševanje novinarjev na novinarskih konferencah po napornih dvobojih negativno vpliva na njeno duševno zdravje, kar verjetno velja tudi za druge igralce. Vprašanja se pogosto ponavljajo in so bila že večkrat odgovorjena. Najbolj kruto se ji zdi, ko morajo na vprašanja novinarjev odgovarjati poraženci. »To je, kot če bi brcali človeka, ki že tako leži na tleh,« je bila slikovita.​Naomi Osaka je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, dvakrat je zmagala na odprtem prvenstvu Avstralije, dvakrat tudi na odprtem prvenstvu ZDA, v Wimbledonu pa še nikoli ni prišla dlje kot do tretjega kroga. Najdlje do tretjega kroga je doslej prišla tudi na Roland Garrosu.