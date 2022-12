Nagrada Saharov gre pogumnim Ukrajincem

Ukrajinski narod, ki ga predstavljajo predsednik Volodimir Zelenski, izvoljeni voditelji in civilna družba so dobitniki letošnje nagrade Saharov, ki jo za svobodo misli vsako leto podeljuje evropski parlament. Slovesna podelitev je bila včeraj na sedežu parlamenta v Strasbourgu, kjer je zbrane preko video zveze nagovoril tudi ukrajinski predsednik. Nagovor ob prejemu nagrade je izkoristil za poziv Evropi, naj pomaga čim hitreje ustanoviti sodišče, na katerem bodo ruskim voditeljem sodili zaradi zločinov med agresijo. »Sodišče mora začeti z delom,« je poudaril. Kot je znano, idejo podpira tudi vodstvo EU.

Ko so oktobra objavili dobitnike nagrade za leto 2022, je predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola takole utemeljila odločitev: »To nagrado podeljujemo tistim Ukrajincem, ki se borijo na terenu. Tistim, ki so bili prisiljeni pobegniti. Tistim, ki so izgubili svoje sorodnike in prijatelje. Vsem tistim, ki so se uprli in se borijo za to, v kar verjamejo. Vem, da se pogumno ukrajinsko ljudstvo ne bo predalo in tudi mi se ne bomo.«

Ob predsedniku Zelenskemu so izpostavili še prizadevanja številnih drugih Ukrajincev: državno službo za izredne primere, Julijo Pajevsko, ki je ustanovila prostovoljno medicinsko enoto Angeli Taire, pa aktivistko za človekove pravice in predsednico Centra za državljanske svoboščine Oleksandro Matvijček, civilno odporniško gibanje Rumeni trak, in Ivana Fedorova, župana mesta Melitopol.

Med finaliste za letošnjo nagrado sta se prebila kolumbijska Komisija za pravičnost in soustanovitelj Wikileaksa Julian Assange. Lani je to ugledno priznanje prejel ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki v domovini prestaja zaporno kazen. V njegovem imenu jo je v Strasbourgu prevzela hčerka Daria Navalna.

Nagrado Saharov, ki je poimenovana po ruskem fiziku in političnem disidentu Andreju Saharovu, evropski parlament podeljuje posameznikom in organizacijam, ki se borijo za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Prvič je bila podeljena leta 1988, nagrajenec prejme 50.000 evrov. Med dobitniki so najuglednejša imena, med njimi Nelson Mandela, Aleksander Dubček in leta 1993 časopis Oslobođenje, ki je izhajal v Sarajevu tudi med večletnim obleganjem.