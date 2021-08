Najmlajša pilotka se je podala na pot okoli sveta

Najstniška pilotkase je v sredo z ultralahkim športnim letalom podala na prvi odsek poleta prek petih celin in 52 držav. Neustrašna 19-letna Belgijka britanskega porekla sanja, da bo nekega dne postala astronavtka, a za zdaj je njen cilj postati najmlajša ženska, ki je sama obletela naš planet.Prva etapa je bil kratek skok čez Kanal od njenega belgijskega domačega mesta Kortrijk do Anglije. Njeno trimesečno potovanje jo bo nato popeljalo prek oceanov, puščav in prostrane sibirske divjine. Poskusila se bo izogniti glavnim letalskim vozliščem in z majhnim, 325-kilogramskim letalom shark pristati na manjših letališčih za točenje goriva in počitek.Na dan bo letela od pet do šest ur, dovoljenja za pristanek je dobila v številnih državah, tudi na Grenlandiji, v Hondurasu, Savdski Arabiji in Burmi. Najmlajši pilot, ki je samostojno poletel okoli sveta, je 18-letni Britanec, ki je potovanje sklenil julija, Zara Rutherford pa je najmlajša ženska, ki se je lotila tega podviga.»Resnično upam, da bom dekleta in mlade ženske spodbudila k letalstvu in zanimanju za znanost, tehnologijo, inženiring in matematiko,« je dejala pred vzletom. »Ko sem odraščala, na teh področjih nisem videla veliko žensk, kar ni bilo posebej spodbudno. Upam, da bom to spremenila.« Njeno zračno odisejado lahko spremljate na spletni strani FlyZolo.com in z ­aplikacijo tiktok.