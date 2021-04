Nakazala spremembo smeri v boju proti epidemiji

Tanzanija ima predsedniški sistem, kjer predsednik države imenuje premiera in ministre, zato ima Samia Hasan v rokah odločevalsko moč.

Nova predsednica vzhodnoafriške države Tanzanijese je očitno odločila, da bo spremenila strategijo spopadanja z epidemijo covida-19, ki jo je ubral njen predhodnik John Magufuli s povednim vzdevkom Buldožer. Ta je namreč trdil, da so v že maja lani bolezen izkoreninili – predvsem z vsenacionalnimi molitvami – ter pozval ljudi, daj praznujejo veseli dogodek. Ker od takrat ne objavljajo več uradnih podatkov o kovidu, ni znano, koliko ljudi je dejansko zbolelo in umrlo v za skoraj 50 Slovenij veliki državi z več kot 56 milijoni prebivalcev.Samia Hasan je oblast prevzela sredi prejšnjega meseca, kmalu po smrti Magufulija. Ta naj bi umrl zaradi dlje časa trajajočih težav s srcem. Vendar je razširjeno prepričanje, da je bil za 61-letnega nasprotnika nošenja mask in testiranja, ki je bil poleg tega prepričan, da so cepiva proti virusu zarota Zahoda in jih je boljše nadomestiti z zeliščnimi zdravili in inhalacijami, usoden prav covid-19. Dotedanja podpredsednica Samia Hasan je zdaj, ko je prevzela oblast, imenovala strokovno skupino, ki bo preučila, ali ne bi bilo morda bolje, da bi Tanzanija namesto Magufulijevim nasvetom sledila ukrepom proti bolezni, ki jih izvajajo drugod po svetu.»Strokovnjaki nam bodo povedali več o pandemiji in o tem, kar svetujejo po svetu. Ne moremo se osamiti kot otok, vendar tudi ne moremo slepo slediti temu, kar nam povedo drugi, ne da bi opravili lastne raziskave,« je povedala 61-letna političarka. Čeprav ni neposredno povedala, da namerava spremeniti usmeritev države v boju proti bolezni, je bilo že to, kar je povedala, popolnoma različno od stališč najbolj glasnega afriškega koronaskeptika Magufulija.Poleg tega je predsednica napovedala, da bo »osvobodila« medije, ki jih je Magufuli lansko leto prepovedal. Zaradi kritik njegove vedno bolj avtokratske vladavine je namreč za neomejen čas prepovedal izhajanje časopisa Daima, začasno pa je prepovedal tudi oddajanje ene od televizij in spletnega medijskega portala. »Naša pravila glede žalitev in kazni zanje morajo biti jasna. Ne moremo na silo zapirati medijev,« je povedala Samia Hasan. Tanzanija ima predsedniški sistem, kjer predsednik države imenuje premiera in ministre, zato ima predsednica v rokah odločevalsko moč.Država je nastala leta 1964 z združitvijo nekdanje nemške in po prvi svetovni vojni britanske kolonije Taganjike na afriški celini ter britanskega protektorata Zanzibarja ob vzhodni obali Afrike. Približno šest desetin prebivalcev je katolikov in protestantov, dobra tretjina je muslimanov, med katerimi je tudi Samia Hasan. Po končani srednji šoli se je kot uradnica zaposlila na ministrstvu za načrtovanje in razvoj. Potem je ob delu diplomirala iz javne uprave in magistrirala iz gospodarskega razvoja. Od leta 1978 je poročena z zdaj upokojenim kmetijskim uradnikom Hafidom Ameirjem, s katerim imata štiri otroke.Politično kariero je Samia Hasan začela leta 2000 kot ministrica za delo, potem je zasedala še nekaj ministrskih položajev in bila poslanka v parlamentu. Leta 2015 jo je Magufuli izbral za svojo kandidatko za podpredsednico in po njegovi zmagi na volitvah je postala prva podpredsednica Tanzanije. Na položaju je ostala po lanski ponovni Magufulijevi zmagi. Ko je prejšnji mesec umrl, je Samia Hasan postavila še en mejnik, saj je prva predsednica v zgodovini Tanzanije.Ta je uradno demokratična, vendar je daleč od tega. Dejansko je enopartijska država. Predhodnica zdaj vladajoče levičarske Revolucionarne stranke (CCM), TANU, je bila namreč na oblasti od osamosvojitve, vse do leta 1995 pa so bile druge stranke prepovedane. Od takrat je ureditev večstrankarska, vendar dobi CCM vedno toliko glasov, da zlahka vlada sama. Trenutno ima v nacionalni skupščini, enodomnem parlamentu, skoraj tri četrtine poslancev. Seveda je bil njen član John Magufuli in je njena članica tudi Samia Hasan.