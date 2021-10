Naporen mesec za monarhinjo

Po odpovedanih srečanjih, noči v bolnišnici in sporočilu, da se britanska kraljica Elizabeta II. ne bo udeležila podnebnega vrha COP26 v Glasgowu, zaskrbljenost za zdravje 95-letne monarhinje na Otoku narašča. Mediji so pred platinasto obletnico vladanja pozorni na vsako odstopanje od njenega ustaljenega urnika.

Kot je komentiral kraljevi poročevalec Sean Coughlan za BBC, je bil Glasgow pomemben dogodek v kraljičinem koledarju, odpoved pa gotovo nelahka odločitev. Posnet nagovor za podnebni vrh pa da nakazuje, kako jo bomo videvali v prihodnosti. »Več bo na spletu, tisti, ki so v vrsti za prestol, pa bodo prevzeli več njenih javnih dolžnosti.«

V Glasgow je nameravala s princema Charlesom in Williamom ter Camillo in Kate Middleton, zdaj bodo odšli brez nje in pozdravili svetovne voditelje v ponedeljek. Kraljica si po poročanju tujih medijev sicer zelo želi, da bi se COP26 spremenil v odločno akcijo, in upa, da njene odsotnosti ne bodo izrabili še drugi kot izgovor, da jim ni treba priti.

Vedno pogosteje po spletu?

Kraljico bodo njeni podaniki po mnenju kraljevega poročevalca Seana Coughlana vse pogosteje videvali po videopovezavah, tisti, ki so v vrsti za prestol, pa bodo prevzeli več njenih javnih dolžnosti. FOTO: Reuters

Zadnje dni je bila tudi sicer pogosto med novicami dneva. Potem ko je prejšnji teden odpovedala dvodnevni obisk na Severnem Irskem in je noč preživela v bolnišnici zaradi preiskav, kar je bila njena prva hospitalizacija v osmih letih, so ji zdravniki priporočili počitek. Po tednu premora je ta torek spet začela opravljati javne dolžnosti. Novima ambasadorjema Južne Koreje in Švice Gun Kimu in Markusu Leitnerju v Londonu, ki so ju s soprogama gostili v Buckinghamski palači, se je oglasila po videopovezavi z Windsorskega gradu, na fotografijah pa je bila nasmejana.

Za 95-letno kraljico je bil naporen že samo oktobrski urnik, po poročanju BBC je imela vsaj 16 formalnih obveznosti, konservativna ocena CNN pa je, da je v tem času prepotovala kar 1000 kilometrov. Mesec je začela na posestvu Balmoral na Škotskem, kjer sta s Charlesom posadila drevo in se srečala z osnovnošolci, dan zatem je v Edinburghu odprla šesto sejo škotskega parlamenta, prvič brez princa Filipa.

V zaletku meseca sta s sinom Charlesom otvorila pobudo Zelena krošnja, s katero kraljica pred platinastim jubilejem vladanja spodbuja podanike, da zasadijo drevo. FOTO: Andrew Milligan/Pool via Reuters

Sledilo je srečanje s kanadskimi vojaki v Windsorskem gradu, v Londonu je z najmlajšim sinom, princem Edwardom pospremila na pot štafeto iger Commonwealtha, udeležila se je maše ob stoletnici britanske kraljeve legije v Westminstrski opatiji, po postanku v Cardiffu se je 16. oktobra mudila na dnevu šampionov v Ascotu v Berkshiru. Sledilo je še nekaj avdienc po spletu, pred dobrim tednom dni je v Windsorskem gradu gostila udeležence globalnega investicijskega vrha.

Kraljica je sicer pred zgodovinskim mejnikom; na 70. obletnico kronanja, 6. februarja, bo postala prva britanska monarhinja s tako dolgim stažem vladanja, enoletno praznovanje pa bo vrhunec doseglo na začetku junija, ko bodo iz Buckinghamske palače prenašali poseben koncert s svetovno znanimi zvezdniki v živo. A do tedaj tudi njo in Veliko Britanijo čaka še dolga zima, zaznamovana s pandemijo covida-19.