Naredila je vse, kar je obljubila sinu

»Archie je umrl danes ob 12.15. Rada bi samo rekla, da sem najbolj ponosna mama na svetu. Bil je tako lep deček. Boril se je do konca in tako sem ponosna, da sem njegova mama,« je včeraj pred londonsko kraljevo bolnišnico v globoki žalosti in solzah dejala Hollie Dance, mama dvanajstletnega Archieja Battersbeeja, ki so mu po štirih mesecih umetnega ohranjanja pri življenju in trimesečni sodni bitki odrekli umetno ohranjanje pri življenju. »Naredila sem vse, kar sem obljubila sinu,« je povedala za britanske medije, pred bolnišnico pa so s cvetjem prišli podporniki družine in prižgali sveče v obliki črke A.

Archie je bil nadarjeni športnik in ljubitelj borilnih veščin, 7. aprila pa je utrpel hude možganske poškodbe. Mama ga je našla v sobi nezavestnega, nad njim je visela obveza. Sumijo, da je sodeloval v spletnem izzivu. Po besedah zdravnikov je bil deček možgansko mrtev, vendar so njegovi starši hoteli, da ga ohranjajo pri življenju. Toda sklad Barts Health, ki vodi londonsko kraljevo bolnišnico – v njem so skrbeli zanj od tragičnega dogodka –, je konec aprila na višjem sodišču zahteval, naj testirajo dečkove možgane in glede na hude poškodbe v otrokovo dobro končajo umetno ohranjanje pri življenju, čemur sta mama in oče nasprotovala.

Po neuspešnem testu odzivnosti dečkovih možganov sredi maja sta Archiejeva mama Hollie Dance in oče Paul Battersbee bíla pravno bitko, njuno zadnje upanje je bilo evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki je zavrnilo obravnavo primera, češ da se ne bo vmešavalo v odločitve britanskih sodišč. Ta so v zadnjih dneh zavrnila tudi premestitev Archieja v hospic, saj da preselitev zaradi slabega zdravstvenega stanja ne bi bila v otrokovo korist.