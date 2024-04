Nazaj k črnini

Film o kratkem, ustvarjalnem in tragičnem življenju legendarne glasbene ustvarjalke Amy Winehouse Back to Black, ki je pred kratkim prišel v kinematografe, je doživel precej slabe kritike, čeprav režiserka Sam Taylor-Johnson, ki je pevko tudi osebno poznala, zelo verjame vanj.

Ko je snemala film, se je popolnoma potopila v zapleteno psiho nadarjene pevke »v njen svet, njeno glasbo, njena besedila, a bolj ko sem jo želela razumeti in čutiti, bolj mi je postajalo jasno kako kaotično je bilo njeno življenje in kako občutljiva je bila njena duša«. Kot je povedala za Guardian je tudi sama čutila, kako jo je ta zgodba mentalno in fizično posrkala. »Nekaj časa sploh nisem vedela, kako naj se vrnem nazaj v realnost.« Ali zdaj lažje razume njeno destruktivnost? »V resnici ne. Poznala sem veliko odvisnikov in vedno je bilo jasno, da se lahko rešijo le, če se sami odločijo za to.«

Scenarij za Back to Black je napisal Matt Greenhalgh, ki je pred tem ustvaril scenarij za debitantski celovečerec Taylor-Johnsonove Nowhere Boy – Zgodba o Johnu Lennonu iz leta 2009. Prav na snemanju tega filma je spoznala takrat 18-letnega igralca Aarona Johnsona, ki je igral mladega Lennona, in četudi je Taylor-Johnsonova 25 let starejša, sta se usodno zaljubila, poročila in še danes veljata za enega najbolj posebnih in zaljubljenih filmskih parov. Režiserka ima dve hčerki z nekdanjim možem Jayem Joplingom, trgovcem z umetninami in še dve z Aaronom.

Pred kratkim se je družina iz ZDA preselila nazaj v Veliko Britanijo. Naselili so se v Somersetu, skupaj s psi, mačkami, kravami, prašiči, piščanci in zajci. Sam Taylor-Johnson je sicer sodobna umetnica, zaslovela je s fotografskimi cikli Možje, ki jokajo, Padanje, Viseča ter filmom David, ki prikazuje eno izmed najbolj razvpitih sodobnih ikon, nogometaša Davida Beckhama, med spanjem. Gre za intimni portret, dramatično osvetljen, kot da gre za renesančno podobo.

Njen mož Aaron Taylor-Johnson, bo po vsej verjetnosti novi James Bond in bo zamenjal Daniela Craiga. 33-letni igralec, ki je prepričal v številnih uspešnicah, kot so Maščevalci, Godzilla, Ana Karenina in Nočne ptice, sicer uradno še ni povedal ali bo res novi agent 007, producenti pa so že oznanili, da bodo s snemanjem začeli že letos. V igri za novega Bonda so bili tudi Cillian Murphy, Henry Cavill, James Norton in Idris Elba.