Ne bo pel v Rotterdamu

V svojih besedilih se skupina Galasi ZMesta pogosto norčuje iz Lukašenkovih nasprotnikov, homoseksualcev in vegetarijancev. FOTO: Dokumentacija Dela

Ne glede na to, kar si kdo misli o njej, je tekmovanje za pesem Evrovizije vedno velik glasbeni dogodek z zavidljivo visoko gledanostjo. Letos bo potekalo od 18. do 22. maja v Rotterdamu na Nizozemskem, na njem pa ne bo predstavnika Belorusije. Skupino Galasi ZMesta pod vodstvom pevca in kitaristaso namreč izključili s tekmovanja, češ da je njihova pesem politična propaganda za režim avtoritarnega beloruskega predsednikaPosebno sporna dela pesmi Ja nauču tebja (Naučil te bom) naj bi bila »Naučil te bom spoštovati pravila« in »Naučil te bom, da sprejmeš vse«. Čeprav nekateri ugotavljajo, da morda bolj kot o politiki govorita o sadomazohističnih spolnih igricah, je organizatorka tekmovanja Evropska radiodifuzna zveza (EBU) sporočila, da naj bi »vsebina pesmi vrgla senco dvoma na nepolitično naravo tekmovanja«.V Belorusiji že od lanske pomladi, še posebno pa od spornih predsedniških volitev lanskega avgusta, potekajo množični protesti proti Lukašenku. Avtoritarni predsednik, ki je ob ruski pomoči na oblasti že od leta 1994, se je protestnikov večkrat lotil s silo. Po podatkih organizacij za človekove pravice so v nasilju umrli štirje ljudje, približno 1400 jih je bilo ranjenih, kar 33.000 so jih aretirali, približno 50 jih pogrešajo.Belorusijo je EBU že pred časom pozvala, naj spremeni sporne verze, vendar tudi nova verzija menda ni po pravilih o nepolitičnosti popevk. A verjetno je bolj kot dotična pesem sporno prejšnje ustvarjanje skupine. V svojih besedilih so se pogosto norčevali iz Lukašenkovih nasprotnikov, homoseksualcev in vegetarijancev. Vodja Butakov je ob odločitvi EBU dejal, da sam v pesmi ne vidi ničesar spornega in da je to, kaj v njej vidijo drugi, njihova težava.Tudi na uradni odgovor iz Minska ni bilo treba dolgo čakati. Vodja njihove komisije za izbor pesmi Evrovizijeje zabentil, da je odločitev politično pogojena. Za dobro mero je dodal, da »mi vemo, kaj ljubi Evropa«, s čimer je ciljal na najbolj zvesto občinstvo tekmovanja, istospolno usmerjene. Homoseksualnost v Belorusiji od leta 1994 ni več kazniva, se pa istospolno usmerjeni srečujejo s celo vrsto predsodkov in diskriminacijo.